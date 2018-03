Sangerinden Jenny Wilson blev tavs efter en voldtægt: »Jeg kunne ikke synge. Jeg prøvede, men det sad fast i mit kød og mine knogler«

Meningen er, at vi skal have den lille bar på Amager helt for os selv, før den åbner dørene for eftermiddagens gæster.

For vi skal tale om en voldtægt. En voldtægt begået for cirka to år siden mod hende selv, den 42-årige svenske sangerinde Jenny Wilson, og som nu er blevet til albummet ’Exorcism’.

Men intimiteten er brudt, allerede før den er etableret. En mand i kedeldragt træder larmende ind i det lille lokale for at hente pantflasker. Jenny Wilsons danske promotor, der egentlig var på vej ud, hjælper ham så godt, hun kan, og lige nu leder de vist efter lyset nede i kælderen. Gennem den åbne dør ud til gaden strømmer kold luft og lyden af trafik.

Nu kigger vi på hinanden. Vi har aftalt at vente med selve interviewet, med de vigtige spørgsmål, til vi er alene, og der er ro på. Så taler vi lidt om vejret.

»Jeg kom fra Stockholm i dag, og der er så meget sne. Endelig«.

Jenny Wilson Sanger og sangskriver. Født 1975 i Istaby i Blekinge. Bosat uden for Stockholm. Var inden da med i bandet First Floor Power, der sidste år kortvarigt blev gendannet. Soloalbum: ’Love and Youth’ (2005), ’Hardships!’ (2009), ’Blazing’ (2011), ’Demand the Impossible!’ (2013), ’Exorcism’ (udkommer 23. marts 2018). Har lavet kortfilmen ’Beyond That Wasteland’ fra 2012 sammen med Daniel Wirtberg og samarbejdet med det svenske band The Knife.

Sne, siger du?

»Ja, langt om længe. Det har været så mørkt, hele december har været forfærdelig. Her har det vel været det samme, tænker jeg«.

Det kan jeg bekræfte. Så er vi tavse på ny. Vender blikket ud mod gaden. Gentager over for hinanden, at vi venter på, at alle er gået. Smalltalker lidt om de to arrangementer på filmfestivalen CPH:DOX torsdag 15. marts, hvor der er forpremiere på hendes nye album, og hvor hun for første gang skal spille nogle af de nye sange live.

Da billetterne blev givet fri i januar, blev de alle solgt på få dage. Danmark kan godt lide hende. Siden 2005 har hun givet talrige koncerter i Vega og Koncerthuset i København, hun har spillet i Aalborg, Odense, Kolding og Aarhus, og hun har optrådt flere gange på Roskilde Festival. Til maj er det Store Vega, igen.

Promotoren kigger ned til vores bord og lover, at forstyrrelsen kun tager et par minutter mere. Vi hælder vand i whiskyglas med is.

»Yeah«, sukker Jenny Wilson lavmælt for sig selv. Hun er afslappet klædt, svenskercool i jeans og silkeskjorte og orangerøde læber.

Skal hun også på turné med sangene fra ’Exorcism’?, vil jeg vide, men hun når ikke at svare, før propfyldte plastsække trækkes larmende gennem lokalet. Manden i kedeldragten råber noget om en stregkode til promotoren, der atter er i kælderen. Jenny Wilson griner tørt, lidt genert.

Når man er meget skrøbelig og er gået i stykker, så længes man efter nogen, der elsker en. Og måske er den længsel så stærk, at man ikke ser alle de dårlige ting

Det er jo første interview, du giver om albummet overhovedet. Det er sikkert lidt intenst for dig ...

»Jeg føler mig ret klar på det her. Selvfølgelig er det umuligt på forhånd at vide, hvordan svarene vil komme ud. Men for mig er det jo også et arbejde. Det er ny musik, som udkommer, og det er anderledes denne gang, det hele er elektronisk ...«.

Resten drukner i slutspurten af sække med glas, der hives ud til lastbilen ved kantstenen. Så smækker døren. Der bliver stille. Jeg finder mine spørgsmål frem.

’What happened after this?’

Jenny Wilson udgav sit seneste album, ’Demand the Impossible’, i 2013. Hun turnerede i 2015 for at markere tiåret for sin populære debutplade. Siden blev hun tavs.

På det kommende album fortæller hun hvorfor. Hvad der er sket siden sidst. Første sang på pladen hedder ’Rapin’, og den starter sådan her:

»Late at night/ walking home/ too drunk/ been dancing/ at a club/ out of town«.

Hun tager en tilfældig fyr med hjem. De sidder på sofaen. »What happened after this?/ He made me do these things/ my mind was drifting off, drifting off«.

Resten af historien fortælles drypvis igennem albummet. Hans albue i hendes ryg, hans hånd over hendes mund, det varer »a decade or two«, hendes arme klemmes, til de bliver blå, hans negle mod hendes hals, »his dick in a hole«, en læge, der beder hende tisse i en kop, politiet, der beder hende identificere gerningsmanden, han kunne være hvem som helst, »glasses/ jeans and jacket/ blond hair/ nothing special«.

Sangene og en urovækkende musikvideo til ’Rapin’, hvor en syret animationsfilm gengiver mareridtet, er det eneste, jeg ved om hændelsen og om Jenny Wilsons projekt med at omdanne et overgreb til musik. Det er det, vi skal tale om nu, efter døren er lukket ud til gaden.

Popsange om overgreb

»Jeg vidste med sikkerhed, hvordan musikken på albummet skulle lyde«, siger Jenny Wilson.

»Den er mere baseret på synthesizer og lidt mere brutal i sin lyd end det, jeg tidligere udgivet. Og hvad angår teksterne, vidste jeg på et meget tidligt tidspunkt, at jeg var nødt til at skrive om det. At jeg var nødt til at ...«.

Jenny Wilson afbryder sig selv. Tænker lidt.

»Men jeg var så fucking bange for at gøre det. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle gøre det. Jeg tror, det er derfor, sangteksterne er de mindst obskure, jeg nogensinde har skrevet. ’Hej, jeg hedder Jenny, og jeg har været udsat for dette’. Det er umuligt at misforstå, hvad jeg siger«.

Da de færdige sange blev præsenteret for vennerne, undrede de sig over, at hun ikke brugte flere metaforer og antydninger. At det var så åbent. »Og jeg sagde, at ’yeah, sådan er det nødt til at være’. Det er ikke længere poesi. Det er meget boom-boom«, siger hun, mens hun klapper sig på låret, rank og med luft mellem benene, »meget fysisk«.

Forud for interviewet har jeg læst interviews fra arkiverne med andre sangerinder, der har skrevet sange, popsange endda, om seksuelle overgreb. Tanken er, at deres ord måske spejler Jenny Wilsons følelser. Eller måske det modsatte. Da jeg nævner en af sangerinderne, Tori Amos, der skrev sangen ’Me And a Gun’ om et overgreb på bagsædet af en bil, afbryder Jenny Wilson med et »Det er sandt! Tori Amos!«.

»Jeg kan huske, da hun kom frem i 90’erne, hvor hun var så anderledes, fordi hun var vældig meget in your face med sin sandhed«.

Vi taler lidt om Amos og om, hvordan sangen om overgrebet er blevet dagsordensættende for hende. På en turné i 2001 var opvarmningsnavnet sangeren Rufus Wainwright, der selv gemte på oplevelsen af et overgreb i Hyde Park, og han blev irriteret over, at fans hele tiden kom backstage for at tale om overgreb.

Indtil han opdagede, ’Oh, my god, jeg bliver irriteret, fordi ’...

»... fordi jeg skal tale om det’«, færdiggør Jenny Wilson hans sætning, næsten begejstret, med genkendelse.

Selv vidste hun godt, at hun var nødt til at tale om det. Med alle, hun kender, med venner og familie. Også med sine børn på 11 og 16 år.

»Selv om det tog lidt tid. For det var det sværeste«.

Kort tid efter voldtægten skrev Jenny Wilson sangen ’The Prediction’, som hun i første omgang lagde fra sig igen. Senere fandt hun den frem og tog den med på det nye album med sin messende gentagelse af linjerne you can’t decide over your life / give me a reason / can you explain it.

Sådan føles det. Erkendelsen af, at man ikke selv kan bestemme over livets »fucking rocky road«. At selv om man er voksen og kompetent og har succes, kan man ikke vide, om det pludselig rammer en dag.

»Det var et chok, at det kunne ske for mig. Det sker hver eneste dag, det er yesterday’s news. Men stadig«.

Jeg læser et citat højt, som Tori Amos sagde i 1992: »Jeg vil have, at du skal smage i din mund, hvad hun (hende selv, red.) skulle smage i sin mund. Jeg vil have, at du kan mærke i din mave, hvad hun mærkede. Jeg vil have din krop, dine sanser, til at gennemleve det. En ting er at føle sympati, det handler blot om at være bevidst. Når dine sanser bliver påvirket, så trænger det ind i dig, og det var det, jeg ville opnå«.

Kan Jenny Wilson relatere til det?

»Ja«, siger hun.

Pause.

»Det kan jeg«.

Stemmen var lukket ned

Ud over ’The Prediction’ gik der seks måneder stort set uden musik.

»Jeg havde købt den her ret dyre synthesizer nogle få uger før, før ... ulykken, og øh … jeg vidste ikke, hvad jeg skulle stille op. Det var, argh«, siger Jenny Wilson og tager sig til halsen, som om hun er ved at blive kvalt.

»Og jeg husker, at min stemme var helt lukket ned. Jeg begyndte at eksperimentere og lave ting. Men jeg kunne ikke synge. Jeg prøvede, men det sad fast i mit kød og mine knogler. Det var så mærkeligt«.

»Det var svært at vide, hvilken stemme jeg ville bruge. For det er ikke vrede, jeg føler. Jeg er mere trist. Og skrøbelig. Meget, meget skrøbelig. Jeg er ikke stærk, overhovedet«.

Det var et chok, at det kunne ske for mig. Det sker hver eneste dag, det er yesterday’s news. Men stadig

Det er et overraskende udsagn. Hun ser stærk ud, roligt blik og guldpistol om halsen. Hun lyder også stærk. Som når hun i sangen ’Exorcism’ synger til gerningsmanden »I became a dungeon dragon/ you became my enemy«.

Og har hun egentlig ikke altid virket stærk udadtil, Jenny Wilson?

Dronningen af alternativ pop

Der var engang, hvor man ikke kunne gå til en fest uden at danse til sangen ’Let My Shoes Lead Me Forward’, og i lavbudget-videoen så man hende danse med, smilende og ubekymret. Livet og karrieren var kun lige gået i gang, og albummet hed meget passende ’Love and Youth’.

Senere trængte voksenlivets alvor sig på. Først med albummet ’Hardships’, trængsler, der handler om at blive mor, og som titlen antyder, er det ikke en fortælling om kærlighedshormoner og nuttede buksedragter, men et feministisk opråb fra den ikke altid så idylliske frontlinje som nybagt mor.

Albummet blev jublende modtaget hele vejen rundt. Her i Politiken fik det fem hjerter af musikredaktør Simon Lund, og Jenny Wilson havde ifølge ham »overlegent genindtaget positionen som dronningen af den alternative pop i Skandinavien«.

Sværere stod det til i det store udland. Eksempelvis blev albummet ikke engang udsendt i Storbritannien. Jenny Wilson har selv engang sagt til det britiske musik- og kulturmedie The 405, at albummets manglende gennemslagskraft skyldtes to ting: almindeligt fravær af held. Og så at hun blev syg på det forkerte tidspunkt.

I 2010 fik hun nemlig diagnosen brystkræft. Først blev hun helbredt, så, i 2012, kom den igen. Forløbet med sygdommen, som hun i dag er helbredt for, har inspireret hendes album ’Demand the Impossible’ fra 2013. Ligesom sangene om moderskabet er sangene om sygdommen pakket ind i antydninger og metaforer. Som hun selv siger, står det i kontrast til de nye sange om overgrebet. På trods af trængslerne kunne livet stadig fortælles som poesi. Dengang.