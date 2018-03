Vi låner fra engelsk: Hvad har terror og nørder at gøre med en strejke?

Vi hører meget om strejke i disse dage på grund af de aktuelle forhandlinger mellem arbejdsgiverne på den ene side og på den anden side de ansatte, som kæmper for bedre vilkår. Men ved du, hvad en strejke, terror og nørder har til fælles? Det ved du lige om lidt.

Som bekendt er en strejke en arbejdsstandsning, hvor arbejdstagere kollektivt nedlægger arbejdet. Det er ikke til at se det på ordet, men faktisk er ’strejke’ et lån fra engelsk ’strike’. Baggrunden for ordet er ’strike’ i betydningen at ’stryge sejl’, der udviklede sig til at betyde ’standse arbejdet på samme måde, som et skib standses, når sejlene stryges’, dvs. sejlene tages ned.

ugens ord Marianne Rathje er sprogforsker, ph.d. ved Syddansk Universitet, har tidligere været ansat i Dansk Sprognævn og har sprogbloggen Sprogspionen. Hver mandag skriver hun en klumme om sprog.

I engelsk er ’strike’ i betydningen ’strejke’ kendt fra starten af 1800-tallet, mens det først kom til Danmark i 1860’erne. Også andre europæiske lande som Tyskland, Holland, Norge og Sverige tog ordet til sig i hhv. formerne ’Streik’, ’strijk’, ’streike’ og ’strejk’.

'Strike', 'strige' eller 'streik'?

I starten blev ordet i dansk ofte stavet som på engelsk. Som forfatteren Holger Drachmanns skrev i 1872: »disse to Mænd udpegede ... det ene efter det andet Ironwork, der havde maattet standse Arbeidet paa Grund af Arbeidernes ’strike’«. Året efter stavede H.C. Andersen ordet ’Strige’, og der er også eksempler fra dengang på stavemåderne ’strikke’ og ’strejk’. Efterhånden blev det dog den danske skrivemåde med ’e’ og ’j’ i stedet for ’i’, der vandt frem: Første gang ordet kom med i Retskrivningsordbogen i 1955, var det i denne danske form.

Hvorfor ’skrue’ blev brugt om en strejke, står hen i det uvisse

I starten sagde man ’at gøre strejke’, og efterhånden, nemlig i slutningen af 1800-tallet, kunne strejke ikke bare bruges om arbejdsstandsning, men også i overført betydning om maskiner og kropsfunktioner, der gik i udu. F.eks. »Motoren i den gamle Folkevogn strejkede totalt« eller »Det er hjertet. Det strejker sgu«. Og endnu senere kunne man f.eks. bruge det i sammensætninger som ’sultestrejke’, der er dateret til 1920’erne, og som afløste det ældre og mere engelske ’hungerstrejke’.

Også sammensætningen’strejkebryder’ om en, som udfører strejkeramt arbejde, var en sammensætning, man kunne finde dengang – et ord, som er synonymt med det, vi ofte anvender i nedsættende betydning i dag, nemlig ’skruebrækker’. Dette for os i dag lidt mærkelige ord, som kan spores tilbage til 1880’erne, kan forklares med, at der på tidspunktet for ordet ’strejke’s opkomst i dansk fandtes et konkurrerende udtryk om arbejdsnedlæggelse, nemlig ’skrue’. Her er et eksempel fra Folkets Avis i 1865:

»Det eneste Middel til at drive Lønnen op er, at vi bliver enige om at lave saadan en rigtig ordentlig Skrue«. Og her et fra 1889 af en af grundlæggerne af Politiken Edvard Brandes: »Jeg læser i Avisen idag, at der er stor Skrue af Mursvende her i Byen«.

Man havde også både ’bagerskruer’, ’soldaterskruer’ og ’tømrerskruer’, og brød man strejken, kunne man foruden ’skruebrækker’ også være en, der ’brækkede skruen itu’: ’Brække’ betød tidligere, at man ’gjorde brud på’ eller ’overtrådte’ noget.

I daglig tale kunne det bare hedde, at man var en ’brækker’ – et udtryk som af ordbogen blev betegnet som ’vulgært’.

Ak ja, det var datidens form for vulgaritet. Hvorfor ’skrue’ blev brugt om en strejke, står hen i det uvisse, men ordbogen kommer ind på, at det måske har at gøre med en billedlig anvendelse af noget, der kunne skrues op og ned for.