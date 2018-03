Spiller diskvalificeret for snyd i kampspils-turnering

Jeg har efterhånden vænnet mig til en hård retorik imod indvandrere, efterkommere, andengenerationsindvandrere, og hvordan man fortsat italesætter os.

Men det ændrer ikke på, at den herskende diskurs, som lyder på, hvor stor en byrde vi er for samfundet, er yderst problematisk. Jeg oplever en systematisk hetz fra politikernes side. En hetz, der udelukkende har til formål at ramme danskere med anden etnisk baggrund. Dette har fået mig til at føle mig som andenrangsborger i mit eget land, på trods af at jeg har dansk statsborgerskab og er født i landet.

I de socialt udsatte områder skal der nu være dobbeltstraf for at begå kriminalitet, og samtidig skal det være tæt på umuligt at familiesammenføre en ægtefælle. Regeringen forsøger at pynte på forslagene med floskler om, at det handler om at gøre op med parallelsamfundene med disse parallellove – særskilte for de såkaldte parallelsamfund. Reelt bryder regeringen med et grundlæggende princip for vores retsstat – om lighed for loven – for målet er i realiteten at ramme indvandrere og efterkommere.

Det diskuteres endda, hvorvidt man bør fratage folk med anden etnisk baggrund statsborgerskab, hvis de begår kriminalitet. Dette er ikke et forsøg på at forsvare eller legitimere kriminalitet, men præmissen om, at man blot kan fratage nydanskernes statsborgerskab, viser, at der er et ønske om at differentiere og diskriminere på baggrund af etnicitet via lovgivningen. Nogle foreslår sågar at smide nydanskere med dansk statsborgerskab ’hjem til deres hjemland’ – men hvad og hvor er hjem?