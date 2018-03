Kendt højrefløjsjournalist nægtet indrejse i Storbritannien: »De sagde, hvordan ville du have det med, at nogle kører en bil ind i en gruppe muslimer?«

»Og der er det i min optik vores pligt som borgere, at man må beherske sig, hvis man bliver provokeret«.

Har holdt øje med hende længe

Den britiske avis The Independent har talt med Joe Mulhall, der er researcher for Hope not Hate, en aktivistisk gruppe imod radikalisering - og Joe Mulhall er tilfreds med afvisningen af Lauren Southern.

»Vi har holdt øje med Lauren Southern i et stykke tid, og hun er gradvist blevet mere og mere ekstrem i sine udbrud og associeringer. At hun blev nægtet indrejse skyldes, at hun uddelte racistisk materiale in Luton under et nyligt besøg i Storbritannien«, siger han med henvisning til Lauren Southerns egen udlægning.

Joe Mulhall nævner, at en af de største trusler mod tolerance i øjeblikket er samarbejdet mellem nordamerikanske mediepersonligheder på den alternative højrefløj - som eksempelvis Lauren Southern - og den højreorienterede europæiske bevægelse De Identitære.

Opblomstring af satire på højrefløjen

Lauren Southern er en del af den opblomstring af satire, der er sket på højrefløjen i Nordamerika de seneste år, og som den irske forfatter og journalist Angela Nagle har skrevet om i bogen 'Kill All Normies’. En bog, hvor hun undersøger de seneste års kulturkrige på internettet, og hvordan de har forandret det politiske landskab, som vi kender det.

»Det er lykkedes for det alternative højre at frigøre sig fra at blive associeret med ignorante fanatikere for i stedet at blive set som en ungdomskultur, en subkultur, der er sjov og normbrydende«, sagde Angela Nagle til Politiken under et besøg i København.

En stor del af ansvaret for, at mange på højrefløjen har haft trang til at udforske og udleve den grænsesøgende ironi, tilskriver Angela Nagle venstrefløjens stadig større fokus på politisk korrekthed. Venstrefløjen har dyrket identitetspolitikken, hvor politiske holdninger tager udgangspunkt i eksempelvis race, køn eller seksualitet.Og det er især identitetspolitikkens fremmeste fortalere, også kendt som 'Social Justice Warriors', der har været et kærkomment emne for Lauren Southern.

Satire og ytringsfrihed

Hendes stil vækker minder om det velkendte talkshow The Daily Show, som den tidligere vært Jon Stewart gjorde verdensberømt og populært, også herhjemme. Her var det et flittigt anvendt greb at gå til eksempelvis en Donald Trump-event og udstille hans tilhængere ved at stille 'uskyldige' spørgsmål.

Lauren Southern gør i princippet det samme blot med omvendt politisk fortegn, når hun opsøger rasende venstrefløjsdemonstranter og med et skævt smil stiller provokerende spørgsmål.