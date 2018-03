Videnskabsredaktøren: Vi vil savne dig i vores univers, Stephen Hawking En af verdens mest kendte fysikere er død. Stephen Hawking med robotstemmen blev 76 år. Han vil blive husket for sine studier af sorte huller og evnen til at fortælle populært om alt fra ormehuller til universets start på en forførende og humoristisk måde.

FOR ABONNENTER

Det gav et sæt i mig, da jeg fik beskeden om, at fysiklegenden Stephen Hawking var sovet fredfyldt ind i en alder af 76 år. For jeg følte, at jeg kendte ham, selvom jeg kun havde mødt ham en enkelt gang under hans besøg i Danmark på en sensommerdag for kun halvandet år siden.