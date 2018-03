Katrine Marie Guldager: Jeg er stolt af af være dansker, Sophie Løhde!

Da Venstre med Anders Fogh i spidsen kom til magten i 2001, udtalte han, at han nu ikke længere bare var Venstres spidskandidat, men at han som statsminister ville stå i spidsen for alle, også dem, der ikke havde stemt på ham.

Herefter indledte han en værdikamp, der skulle gøre op med lighedstanken: at vi danskere evig og altid tænker på hinanden og ikke bryder os om, at vores medmennesker ligger og flyder på fortovet og sover på fladmaste papkasser.

Det borgerlige Danmark ville gøre op med staten og give friheden tilbage til den enkelte. Hvilket også er en fin tanke, hvis man husker at glemme, at det altid ender med at være frihed for de få. Og hvilken frihed? Frihed til at gøre verden bedre for alle dem, der ikke har været så heldige som os?

Nej da. Friheden til at forbruge.

Forbrug noget mere, lød opfordringen gentagne gange.

få har et socialt sikkerhedsnet som vores, få har et samfund med så meget lighed, hvilket også betyder: Tillid. Naboskab

Anders Fogh og hans regering ville også meget gerne tale om danske værdier. Man lavede kanon, fremhævede fædrelandssange og romaner, man kælede en del for den frikadelle, mange mener repræsenterer en dansk værdi. Eller var det stegt flæsk?

Den danske model

Jeg skal være den første til at lovprise danske forfattere og kulturarven i det hele taget. På dette punkt er vi danskere ufattelig rige, næsten lige så rige som alle andre i denne verden.

For er vores vidunderlige fædrelandssange egentlig udtryk for særligt danske værdier? Desværre må man tro, at også alle andre lande i denne verden har nedfældet skønne sange, fantastiske skabelsesberetninger, digte om livets mysterium, der vil blive reciteret i al evighed. Ja, mængden af velsmagende nationalretter må være enorm, hvis man talte dem sammen.

Forbruget er skudt enormt i vejret siden 2001. Men der er ingen sammenhæng mellem lykke og forbrug. Vel nærmest tværtimod

Men få har et socialt sikkerhedsnet som vores, få har et samfund med så meget lighed, hvilket også betyder: Tillid. Naboskab. Her i Danmark er vi særlige på den måde, at vi ikke behøver at forskanse os bag meterhøje elektriske hegn og tyverialarmer. På verdensplan er kvindefrigørelsen kommet meget langt hos os, og vi kan være stolte af at have opfundet både folkehøjskolen og andelstanken.

Den danske model.

Som man nu igen ikke respekterer.

Jeg synes, det er helt fint. Jeg synes bare, vi skal være enige om, hvem det er der ødelægger det særligt danske her.

Hvis det borgerlige Danmark får sin vilje, er vi snart et lille hyggeligt museum i en verdensomspændende kapitalisme, hvor kynismen er dagligdag, og fattigdommen ligegyldig – så længe det ikke er nogen, jeg kender.

Dansk Folkeparti har i mange år arbejdet aktivt for at ødelægge det allermest danske: solidaritet med mennesker i nød. Og hvordan sælger man så sig selv? Med et dannebrogsflag, selvfølgelig.

Men nu, hvor flygtningeområdet er strammet så meget, at også masser af helt uskyldige mennesker bliver kvalt i garnet, må det være på tide at erkende, at flertallet af muslimer i dette land er hårdtarbejdende mennesker, som bidrager til samfundet på mange måder, blandet andet ved at tage de jobs, ingen andre vil have.

Meget at være stolte af

Og er Dansk Folkeparti de værste? Eller er det dem, der i årtier leder landet uden at have nogen positive værdier at komme med? Forbruget er skudt enormt i vejret siden 2001. Men der er ingen sammenhæng mellem lykke og forbrug. Vel nærmest tværtimod. Det er surt at være fattig, men det er ikke lykken at være rig. Altså på andet end medmenneskelighed og solidaritet.

Fogh tabte værdikampen, og lad os håbe, at Sophie Løhde også taber denne runde. Det er på tide at forsvare det, som er særligt dansk. Solidaritet. Tillid. Et samfund, som passer på sine medmennesker. Vi har så meget at være stolte af.