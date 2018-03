Næste uges kultur: Selv efter 50 år er Tony stadig vild med Maria

FILM

Hulemanden Sten. Instr. Nick Parks. Biografpremiere 22. marts

Er der noget mere hyggeligt end de ostegratinerede claymation-film om Walter og Trofast? Men har Nick Parks og hans guttermænd stadig modellervoksens magi på deres side?

Nu forsøger de sig med sten som materiale. Nærmere betegnet hulemanden Sten, som drømmer om at jage mammutter, men sammen med sin svinske ven Grøffe kommer på uventede eventyr, da en ubehagelig popsmart bronzealdertype ved navn Lord Snøp stikker en kæp i det hjul, der ellers knap nok er opfundet endnu. (sko)

BEAT

Jack White: Boarding House Reach. Nyt album ude 23. marts

Den småneurotiske retro-rocker Jack White fortalte til magasinet The New Yorker, at han har siddet i noget nær stilhed i en lejet lejlighed i Nashville og skrevet de nye sange. Ud fra en idé om at skrive sange »ligesom Michael Jackson – i stedet for at skrive dem på instrumenter eller nynne melodier frem skal man forestille sig dem«.

Hvordan det er endt med at lyde, finder vi ud af, når Jack White fredag udgiver sit første soloalbum i fire år.

En ting er dog uforandret. Ligesom hans gamle band The White Stripes var stilistisk gennemført i rød, sort og hvid, er hans tredje soloalbum som de forrige i gennemført blå, sort og hvid. Han har ikke sluppet kontrollen helt. (simL)

BØGER

Theis Ørntoft: Solar. Gyldendal. Udkommer 23. marts.

Jorden er ikke gået under, men det kan jo nås endnu! For eksempel når økodigteren Theis Ørntoft i næste uge romandebuterer med ’Solar’, som forlaget kalder »en desperat, dystopisk ungdomsroman«.

Theis Ørntoft var ikke voldsomt optimistisk på klodens vegne, da han skrev sin anden digtsamling, ’Digte 2014’. En økopoetisk supernova var født, undergangsdigtene blev nemlig et hit – ikke kun for deres civilisationskritiske potentiale, men også for deres overjordiske skønhed: »De her digte fortjener en tur gennem din strube, for deres rytmes skyld, for deres klangspor, for deres muterende gentagelser og fluorescerende billeder«, skrev Lilian Munk Rösing og gav 6 hjerter her i avisen.

Romanen er en anden genre, og for Theis Ørntoft åbenbart lidt af en mundfuld: »Det har været den vildeste udfordring for mig, at stoffet helt fysisk var større end mig«, fortæller han til forlaget. Stort stof, stor digter. Lad os håbe, at både romanen, forfatteren – og kloden overlever. (garsdal)

DESIGN

Sunshine. Hverdagsobjekter af Ole Jensen. Køppe Contemporary Objects, Frederiksberg. Fra 23. marts

Keramikeren Ole Jensen (f. 1958) er optaget af hverdagen. Ud over at skabe skønne keramiske objekter som stellet Ole, der produceres hos Royal Copenhagen, har han skabt ting til hjemmet, der er blevet sande designikoner. En opvaskebalje i farvet gummi, en fejebakke med en lille poetisk kost og en gul citronpresser.

På udstillingen ’Sunshine’ i Køppe Contemporary Objects er det stadig hverdagen, der er omdrejningspunktet, men Ole Jensen er gået tilbage til det helt basale i sit arbejde og har skabt værkerne med hjælp af ler, hænder og en pind. Intet andet. Hans fade, krukker og kopper bærer præg af de hænder, der har trykket leret både her og der. Det giver overflader og værker, der er alt andet end perfekte. Til gengæld er de fyldt med liv og arbejdsglæde. (hedebo)

MUSICAL

West Side Story. Instr.: Rune David Grue. Aarhus Teater. Premiere 23. marts

Komponisten blev født i 1918 og ville således være fyldt 100 år i år, selve musicalen er fra 1957 og fyldte sidste år 50. Der er al mulig grund til at fejre både Leonard Bernstein og ’West Side Story’, og det er lige, hvad de gør på Aarhus Teater, hvor der er premiere næste fredag. Rune David Grue har instrueret, og som Tony og Maria ses og høres Mathias Flint og Isabel Schwartzbach. Opsætningen er en samproduktion med Aalborg Teater, hvor den spiller fra 19. august. (theil)