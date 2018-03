Pengesedler fra krigens tid: Bedstefars skjulte skat fundet i stråtag I 75 år lå en bunke pengesedler gemt i en blikdåse under stråtaget på familiens slægtsgård. Nu har efterkommere fået fingre i skatten.

Bedstefars gamle blikdåse lå gemt i stråtaget. Ingen kendte til gemmestedet, og ingen vidste noget om skattens indhold.

Men i forbindelse med udskiftning af stråtaget på familiens gamle slægtsgård på Als i Sønderjylland fandt tre tækkere pludselig den ukendte skat fra krigens tid. Omkring 75 år efter at bedstefar havde gemt skatten.

I blikdåsen lå 36 hundredkronesedler fra perioden 1924 til 1940, som formentlig tilhørte den nu afdøde bedstefar til manden, der bor på gården.

»Han (bedstefar red.) havde jo oplevet Første Verdenskrig og ville sikre sig«, udtaler barnebarnet.

»Jeg tror, at pengene stammer fra dengang, vejen til Fynshav og Guderup blev lagt sammen gennem min bedstefars marker, som i den forbindelse blev solgt til staten for et større beløb,« fortæller han til Bruun Rasmussen Kunstauktioner, der har vurderet nogle af de »ganske velbevarede« pengesedler til en værdi på mellem 1.000 og 2.000 kroner - afhængig af deres stand.

»Sedlerne er fra Guldstandardens tid og kunne indløses med guld i Nationalbanken, som der også står på dem. Guld var grundvolden for det danske pengevæsen i ca. 100 år, 1870’erne-1970’erne. De foregående 1.000 år var pengevæsnet generelt baseret på sølv«, oplyser chefnumismatiker hos Bruun Rasmussen, Michael Fornitz, i en pressemeddelse.

34 af de i alt 36 pengesedler vil blive solgt på kommende møntauktioner, hvoraf de første vil komme under hammeren 1. april 2018.