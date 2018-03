Ekspert: Medierne har flere roller Vibeke Borberg, der forsker i presseetik, siger, at det kræver meget at dække sager som den om de misbrugte filmbørn.

Historien om de misbrugte filmbørn er blevet dækket i en lang række medier, efter at Politiken og TV 2 i sidste uge fortalte om i alt 22 mænd og kvinder, der blev seksuelt krænket i 1970’erne.

Vibeke Borberg, der forsker i presseetik på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, kan godt forstå, hvis Susanne Bøgeløv Storm har svært ved det sprog, som Filmmagasinet Ekko har brugt i sin dækning af sagen om de misbrugte filmbørn. Susanne Bøgeløv Storm var en af de kvinder, der stod frem i sidste uge, og har i dag en Kronik i Politiken.

»Det er klart, at hvis man er offer i den her sag, er man meget følsom over for, hvordan emnet bliver håndteret. Og jeg kan godt forstå, at de meget let kommer til at føle en form for victim blaming«, siger Vibeke Borberg.

Det er klart, at hvis man er offer i den her sag, er man meget følsom over for, hvordan emnet bliver håndteret Vibeke Borberg, forsker i presseetik

Det er særligt det tidspunkt, Ekko vælger at offentliggøre et interview med den anklagede filminstruktør Lasse Nielsen, der gør det presseetisk problematisk, mener hun. For når Ekko bringer interviewet med Lasse Nielsen lang tid før, man for alvor »har hørt ofrenes stemmer, giver man på en måde serveretten til ham«, siger hun:

»Og det er spørgsmålet, om han bør have i en sag af den her karakter«, siger Vibeke Borberg.

Ud over at de presseetiske regler siger, at »ofre for forbrydelser eller ulykker skal vises det størst mulige hensyn«, mener Vibeke Borberg, at det kan virke, som om Filmmagasinet Ekko sympatiserer med Lasse Nielsen.

Historiske sager er svære

Sager som disse er dog generelt svære for medierne at håndtere, siger Vibeke Borberg, og det bliver hele tiden en balancegang. Særligt fordi beretningerne har historisk karakter. De handler ikke kun om noget, der foregik for meget længe siden, men om en helt særlig historisk periode i Danmark. Medieretligt fungerer det således, at tiden fra hændelsen, til man journalistisk fortæller historien, altid vil være med til at bestemme de rammer, der lægges ned over mediedækningen. »Jo længere tid der går fra en begivenhed, jo mindre beskytter vi privatlivet«, forklarer hun.

Men det er ikke kun derfor, at sagen om de misbrugte filmbørn bliver svær for medierne at håndtere. Historien er mediebåret, fordi det er medierne, der har sat historien på dagsordenen med dokumentarer og artikelserier. Og når det er store medier som Politiken og TV 2, der tager sagen ud i offentligheden, får medierne flere forskellige roller på samme tid, forklarer Borberg. »For det første skal medierne varetage et oplysningsarbejde. De skal faktuelt og sandfærdigt fortælle om hvem, hvad og hvornår«, siger hun.

Samtidig skal medierne også facilitere en debat i kølvandet på sagen, men hvor oplysningsarbejdet skal være korrekt og sagligt, skal debatten kunne rumme flere forskellige stemmer og holdninger, der ikke nødvendigvis baserer sig på fakta. En tredje rolle bliver at perspektivere hele sagen. »Medierne har derfor grundlæggende tre roller, og det er klart, at medierne kan varetage disse roller på forskellige måder. Det er en redaktionel beslutning hos det enkelte medie, hvilken rolle man vil indtage, og hvordan man dække sådan et emne. Så længe dækningen overholder de etiske standarder, er der ret vide rammer for tilgangen til emnet«, siger hun.