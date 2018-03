Misbrugt filmbarn kritiserer filmmagasinet Ekko for at stille spørgsmål ved ofrenes uskyld Susanne Bøgeløv Storm, der blev seksuelt misbrugt i 1970’erne, anklager filmmagasin for at have stigmatiserende sprog og manglende fairness.

Tilbage i 1980’erne oplevede Susanne Bøgeløv Storm, at medierne omtalte retssagen om filminstruktøren Ernst Johansens seksuelle overgreb på hende og andre piger meget stigmatiserende. ’Lolita-sex-sagen’ blev den kaldt, og når Susanne Bøgeløv Storm læste om sig selv, var der en undertone: Pigerne havde nok selv en del af skylden.

Sagen kort Filmbørnene I sidste uge stod 22 mænd og kvinder frem og fortalte, at de var blevet seksuelt misbrugt af de to filminstruktører Ernst Johansen og Lasse Nielsen i slutningen af 1970’erne. Det skete før, under og efter optagelserne til nogle af dansk films ikoniske ungdomsfilm.

I sidste uge stod hun frem i Politiken og TV 2 sammen med 21 mænd og kvinder for at fortælle om overgrebene. Men selv 40 år efter oplever hun stadig, at medier udsætter hende og andre for det, man kalder victim blaming (hvor en del af skylden for et overgreb placeres hos ofret, red.). I en Kronik kritiserer hun i dag Filmmagasinet Ekko for at sætte spørgsmålstegn ved ofrenes uskyld i sagerne om de misbrugte filmbørn.

»Måden, de beskriver og refererer bestemte ting på, gør, at jeg og andre igen kan komme til at tænke: Gud, tror de stadig, at jeg var medskyldig?«, siger hun.

I Kroniken nævner hun eksempler som en tekstbid, hvor der står, at »bag kulissen blev mindreårige lokket til sex med løfte om en filmkarriere«, og et citat med ordlyden: »De blev lokket af en smart instruktør og troede, at det var helt okay at gå i seng med instruktøren«. Eksempler, der omtaler overgrebene som en aftale mellem krænkeren og børnene.

»Der var ikke nogen aftale, og vi havde ikke sex. Vi blev voldtaget«, siger hun.

Susanne Bøgeløv Storm har ikke noget problem med, at krænkerne får lov til at udtale sig, men medierne skal stille spørgsmål til det, der bliver sagt.

»Hvis ikke man reflekterer over de svar, man får, kan man komme til at spejle den retorik, som Lasse Nielsen og Ernst Johansen bruger. Og det er jo klart, at de for det første vil udlægge historien til deres egen fordel, og for det andet også har fået overbevist sig selv om, at det, de gjorde, var i orden«, siger hun.

Hun er ærgerlig over, at filmmagasinet øjensynligt ikke kunne vente på at høre hendes eller nogle af de andre ofres version. Derudover mener hun ikke, at det overhovedet bør være nødvendigt, at ofre skal forsvare sig i sager som denne. Her burde journalister turde tage stilling til, hvad der er i orden, og give mere plads til den side.

»Den her diskurs er re-traumatiserende. Det var den allerede dengang, da sagen kom for retten, og nu oplever jeg det så på ny fra dele af pressen. Og det er ikke, fordi jeg er fintfølende. Der er undersøgelser, der viser, at voldtægtsofre i alt for mange tilfælde udsættes for victim blaming, og derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi diskuterer mediernes sprogbrug«, siger hun.

Claus Christensen, der er chefredaktør på Filmmagasinet Ekko, afviser efter en længere mailkorrespondance med Politiken at forholde sig til kritikken.

Frit lejde

I magasinets interview med den anden anklagede filminstruktør, Lasse Nielsen, citerer man blandt andet instruktøren for at sige om en af de krænkede, at »han ville jo gerne, han var meget liderlig. Han ville se pornofilm og spille pik«. Uden modsvar fra de ofre, som Lasse Nielsen gør til medskyldige, bliver det derfor alene hans version, der står tilbage.