Næste uges kultur: Påsken er ikke for tøsedrenge, og Musgraves er ikke til country

F ILM

Happy End. Instr. Michael Haneke. Biografpremiere 28. marts

Kender man blot lidt til Michael Haneke, ved man, at titlen ’Happy End’ næppe skal tages bogstaveligt. I hvert fald ikke på hollywoodmåden.

Men et familiedrama, som involverer flygtningekrise, aktiv dødshjælp, myrdede minibjørne og børn med ar på sjælen, åbner for mange mulige fortolkninger af begrebet en lykkelig afslutning. Også fordi den berygtede alvorsmand jo faktisk ikke er uden humor i en film om at tage hånd om sin skæbne. (sko)

B EAT

Kacey Musgraves: Golden Hour. Album ude 30. marts

Efter at hun har udstukket kursen for det nye Nashville med den potrygende debut, ’Same Trailer, Different Park’, og koncentreret sig om de ubesværede melodier på ’Pageant Material’, er Kacey Musgraves muligvis på vej til at forlade countryen helt og aldeles med sit tredje album. Hun har lyttet til Bee Gees og Neil Young siden sidst, og det kan man høre på de første småtrippende og brillante singler.

Måske er det ikke bare countrymusikken, men hele popverdenen, der skal gøre sig klar til en ny stjerne? (SimL)

K LASSISK

Påskekoncert. ’Brockespassion’ af Georg Friedrich Händel. Garnisons Kirke, København. 27. marts

De tager til Hamburg og videre til Amsterdam og Utrecht og opfører musikken, for uanset at Concerto Copenhagen er baseret i København, er det et skandinavisk barokorkester, der lever af at turnere.

Men først opfører de Händels sjældne påskepassion i Garnisons Kirke, der har Københavns bedste akustik til barokmusik. Tidligt i 1700-tallet kom det på mode at digte nye fortællende passions-tekster og ikke at nøjes med bibelteksten, når Jesu lidelseshistorie skulle fortælles, og sådanne tekster lavede Barthold Heinrich Brockes, der var digter og senatsmedlem i Hamburg. Hans tekster blev en kæmpe succes, og selv Händel satte dem i musik.

Tirsdag kan man derfor opleve ’Brockespassion’ med Jesus, Pilatus og Maria sunget af solister som Maria Keohane og kontratenoren Daniel Carlsson i heftig operastil, så det splattersprøjter til højre og venstre med knogler, marv og blod. Påske er ikke for tøsedrenge! (tm)

D ESIGN

Africa – rethinking architecture and design. Kunstakademiets Design- og Arkitektskole i København. Til 6. maj

Afrika er ikke kun nød og elendighed, men også et kontinent i rivende udvikling. På Kunstakademiets Design- og Arkitektskole er der i disse år bæredygtighed og innovation på programmet, og det har nu ført til 25 forsknings- og studieprojekter, der tager udgangspunkt i den afrikanske hverdag.

Et projekt er malariaresistente døre, som er en specialdesignet dørkonstruktion, hvor panelerne er bøjede og har udluftende slidser. Det betyder, at myggene ikke kan komme ind i husene, samtidig med at slidserne i panelerne sikrer bedre ventilation.

Et andet projekt er et legende vandfilter, som man sætter i gang ved at hoppe eller træde på en pumpe, mens en anden gruppe designstuderende har skabt et bord- og bænkesæt af lokale træ- og bambussorter, som kan justeres, så det ikke tager særlig meget plads.

Det er designløsninger, som er gennemtænkt, og som både skaber arbejdspladser og gør hverdagen bedre for helt almindelige mennesker. (hedebo)