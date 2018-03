J.K. Rowlings digitale Pottermore i modvind Den ellers så succesrige forfatter fyrer folk i sit digitale univers

Forfatteren J.K. Rowling oplever en sjælden modvind.

Hun har solgt 450 millioner Harry Potter-bøger og oprettet sit helt eget univers på nettet, men det digitale Pottermore er netop nu i høj sø.

Et større antal af det redaktionelle personale på Pottermore er blevet fyret. Ifølge netmediet BuzzFeed News er der tale om hovedparten af de ansatte i redaktionen af mediet, som ellers har til opgave af levere originalt materiale til Pottermores 2,2 millioner følgere.

Fyringerne har skabt usikkerhed om, hvad der skal ske med Pottermore i fremtiden. Det digitale univers blev etableret i 2011, og hensigten var ikke mindst at sælge de digitale udgaver af J.K. Rowlings bøger, som forfatteren selv havde beholdt rettighederne til. Derudover skulle Pottermore stå for salget af diverse merchandize fra hjemmesiden og desuden være et socialt forum for Potter-fans. Det var også her, forfatteren lancerede nogle af sine nye tekster.

Kritik af Depp

En talsperson fra Pottermore har udtalt, at man er i gang med en ’reorganisering', men at der er tale om et mindre antal fyringer som følge af branchens forandringer.

Kilder fortæller BuzzFeed News, at skribenterne på Pottermore har haft vanskelige vilkår, fordi man befinder sig inden for murene i J.K. Rowlings digitale univers, hvor man er meget nøjeregnende med, hvad der bliver kommunikeret. Eksempelvis har det været vanskeligt at håndtere reaktionerne fra de mange Potter-fans, som har været utilfredse med, at filmstjernen Johnny Depp skulle have en hovedrolle i fortsættelsen af filmatiseringen af Rowlings bog 'Fantastiske skabninger og hvor de findes'. Fortsættelsen har titlen 'The Crimes of Grindelwald'.

Modstanden mod Johnny Depp skyldes, at hans ekshustru Amber Heard har anklaget ham for vold.

J.K. Rowling har i meget diplomatiske vendinger på nettet forsvaret beslutningen om at fastholde Depp i den afgørende rolle som Grindelwald i den kommende film.