En noget modvillig Trump øger støtten til kunst og kultur i USA Præsidenten har underskrevet nyt budget, der øger midlerne til de kulturinstitutioner, han tidligere har truet med at lukke.

Sidste år truede den amerikanske præsident med at skære i støtten til det amerikanske kunst- og kulturliv.

Som den første amerikanske præsident nogensinde ville Donald Trump nemlig afsætte færre midler til de to uafhængige, statslige organisationer National Endowments for the Arts og National Endowments for the Humanities , der støtter kunst- og kulturprojekter over hele USA.

Men med det budget, den amerikanske kongres fredag vedtog, og som Trump nu har underskrevet, får NEA og NEH faktisk flere penge end hidtil.

NEA og NEH vil i resten af 2018 modtage godt 920 millioner kroner hver i resten af 2018, og det er 18 millioner mere end i det tidligere budget.

Det skriver ArtNet.

Truede med veto på Twitter

Fredag morgen så det dog ikke ud til, at det nye budget ville komme i hus.

På Twitter truede Trump med at nedlægge veto mod budgettet, der ikke indeholder fuld finansiering af den mur langs grænsen mellem USA og Mexico, præsidenten længe har ønsket sig.

Ved en pressekonference fortalte Trump dog efter vedtagelsen af budgettet, at hans »fornemmeste opgave er at sørge for, at USA er et sikkert land«, og han derfor vedtog budgettet, som blandt andet øger midlerne til militæret.