Kulturministeren sætter en stopper for statue-forvirring: Hjemløs slave-skulptur skal stå på central plads i København I 2016 fik Danmark statuen ’Freedom’ i gave fra De Amerikanske Jomfruøer. Politikere ville have statuen til København, men 15 måneder senere var det endnu ikke lykkes at blive enige om en placering. Nu har kulturminister Mette Bock (LA) besluttet, at skulpturen skal have fast plads på Christianshavn.

Efter lang tids uklarhed er der nu fundet en permanent placering til statuen 'Freedom', som Danmark i 2016 fik i gave fra De Amerikanske Jomfruøer, som tidligere var dansk koloni.

Statuen, der symboliserer slavernes kamp for frihed, skal stå foran Eigtveds Pakhus ved Udenrigsministeriet i København.

»Skulpturen minder om den kamp, folk på De Amerikanske Jomfruøer måtte kæmpe for deres frihed. Vi bliver nemt altid heltene i vores egen historie, men kun ved at tage hele Danmarks historie på os kan vi for alvor forstå os selv. Derfor skal skulpturen i fremtiden stå foran Eigtveds Pakhus ved Udenrigsministeriet«, siger kulturminister Mette Bock (LA) i en pressemeddelelse.

»Det er en smuk og klassisk bygning ved Københavns smukke havn, men samtidig et levn fra en tid, hvor mange måtte betale en høj pris for den rigdom, der blev skabt. Det er et godt sted for 'Freedom' at stå og minde os om, at mennesker ønsker at leve i frihed, og at vi skal huske at vælge den rigtige side i den kamp«.

Langvarig forvirring

Danmark modtog statuen, der er skabt af billedhuggeren Bright Bimpong, i forbindelse med 100-året for overdragelsen af Jomfruøerne til USA.

Siden har statuen været udstillet forskellige steder på Sjælland, men indtil i dag har der hersket tvivl om, hvorvidt statuen overhovedet ville få en offentlig placering, når den efter 2. april ikke længere er udstillet på Arbejdermuseet.

På Museum Vestsjælland, der har været involveret i arbejdet med at få gaven til Danmark, frygtede man, at statuen ville ende i museets magasin.

Det scenarie bliver dog ikke til virkelighed, og 'Freedom' vil i løbet af foråret blive flyttet til Eigtveds Pakhus, hvor der vil finde en officiel indvielse sted, oplyser Kulturministeriet.

Lørdag bliver et andet monument over kolonitiden, den syv meget høje 'I Am Queen Mary', stillet op foran Vestindisk Pakhus i København.