Byggeplaner for stort Obama-center møder modstand Det kommende center, der skal ligge i Chicago's South Side-område, bliver kritiseret for at ville byforny fattige ud af bydelen.

Han ankom uanmeldt til stor glæde for de mange fremmødte. Og også den tidligere præsidents budskab var fuld af glæde og ikke mindst hans velkendte budskab om håb.

»Dette center kan blive omdrejningspunktet for South Side og skabe flere jobs, mere forretningsliv, flere uddannelsesmuligheder, mere håb. Det her er vores gave. Det her er os, der vil give tilbage«, sagde Barack Obama, da han forleden talte til mange hundrede tilskuere i hjembyen Chicago på sine og hustruen Michelle Obamas vegne.

Publikum var mødt op for at høre mere om planerne for et nyt center - the Obama Presidential Center (OPC), der skal ligge i området 'South Side' i Chicago. Centret er dedikeret til at ære for den tidligere præsidents arv, hvilket er blevet en tradition for tidligere præsidenter i USA.

Men efter præsentationen af planerne og det optimistiske budskab er Obama og hans kommende center blevet mødt af skepsis.

Kritikken lyder blandt andet, at Obama er i gang med noget, han selv har kæmpet imod: At byforny et område på en måde, så det sender huspriserne på himmelflugt og driver kvarterets fattigste på porten. Det skriver The Washington Post.

Obama: Beboere vil få råd

Ifølge et studie lavet af the DePaul University's Institute for Housing Studies har mere end 14.000 husstande i nærheden af det kommende center i Chicagos South Side-kvarter brug for at bo i et social boligbyggeri.

Derfor vil flere foreninger, der arbejder for fair huspriser og imod byfornyelse, der presser fattige ud af boligområder, have Obamas fond - the Obama Foundation - til at underskrive en aftale.

Aftalen vil tvinge fonden til at forpligte sig til, at de fattigste i området ikke bliver presset ud. Det ville blandt andet indebære, at man fastfryser ejendomsskatten, for de der bor i nærheden af centret, ligesom det vil betyde, at fonden skal lægge penge til side for at kunne yde assistance til lavindkomst-familier, hvis priserne stiger. Fonden ville også ifølge aftalen skulle forpligte sig til at undersøge, om der i hele byggefasen er lokalt ansatte på byggepladsen, som fonden blandt andet har lovet.

Men Obama har ikke tænkt sig at underskrive sådan en aftale.

»Vi kommer ikke til at fordrive beboere«, siger han til Washington Post og understreger, at projektet vil skabe økonomisk aktiviteter til en værdi på 3 milliarder dollar og skabe 5.000 faste jobs.

»Hvis huslejen (i området, red.) stiger, så vil beboerne have råd til det, fordi de vil have et job«, siger den tidligere præsident.