Dansk forfatter opsøgte Peter Lundin: »Det provokerende ved at læse om dumme svin er, at man ofte kender svinet fra sig selv«

Hjemme i Bilka

Det omstridte interview om ’Jungle’ var på Christina Hagens opfordring foregået i bistroen i den lokale Bilka i Herning. Det var også der, hun blev fotograferet.

En af anmelderne har sagt, at hun har et overromantiseret forhold til Jylland, men sådan ser forfatteren ikke selv på det. Jylland er bare der, hvor hun er vokset op. Det er også der, hun har sin sprogtone fra. Hun føler sig mere hjemme i Jylland end i København. Og i Bilka, for den sags skyld. Billeder på københavnske spejlcafeer? Nej tak.

»Jeg kan godt lide, at man kan se, hvem forfatteren på billedet er. Derfor giver det heller ikke mening for mig at blive fotograferet et smukt sted ved en sø med svaner, for det har slet ikke noget at gøre med, hvem jeg er som person, eller hvad jeg skriver«, siger hun, da vi lige har bænket os i hendes Chania-hybel.

Christina Hagen har diskuteret med sig selv, om det nu også er klogt at stille op til et interview, hvor en avis kommer rejsende fra Danmark. Og så Politiken, som gav ’Jungle’ en hård medfart. Anmelderen mente, bogen var alt, alt for meget og til tider en kvindelig pendant til Jørgen Leth.

Her er vi tilbage ved bogen, der lå på disken foran den gamle mand på Hotel Nostos.

Hun står ved alt, hvad der står i bøgerne. Både dem med billeder og dem uden. Hun har skrevet det hele. Hun er forfatteren. Men rollen som forfatter er hun ikke meget for at tage på sig. Når bogen skal ud i verden, må den gerne ramme verden lige i synet med pik og hængenosser. Men hvis hun selv skal bære den i en by i et katolsk land, er det bogens bagside, der vender udad.

»Jeg har det svært med forfatterrollen. For mig er det en autoritær rolle, hvor jeg skal være den, der har kloge ting at sige, mens andre bare lytter«.

Skal det, du skriver, ligge langt væk fra, hvem du selv synes, du er?

»Det er heller ikke rigtigt, at det er langt væk fra mig. Det er bare en meget lille del af mig, der er repræsenteret. Jeg har heller ikke tænkt, at det, jeg skriver, skulle være særlig specielt«.

Det er ikke konstrueret?

»Nej, jeg skriver hurtigt og intuitivt«.

Får det så lov at stå, som det er skrevet?

»Ja, som regel«.

Hvis man kun hører, hvad Christina Hagen svarer her, kunne man godt få indtryk af en forfatter, som er rap på tasterne. En af dem, som er hurtig til at få sine ord til at rulle gennem de sociale medier, hvor netop provokerende udsagn stortrives.

Forkert.

I modsætning til de fleste andre forfattere er hun hverken på Facebook eller på Instagram, og hendes lille cremefarvede Nokia-mobil er syv år gammel og med så lille kapacitet, at da vi udveksler korte sms-beskeder om, hvor og hvornår jeg ankommer til Chania, må hun slette gamle tekstbeskeder for at få plads til at modtage de nye.

»Jeg skal ikke være på de sociale medier eller have en smartphone, jeg kan gå og kigge på hele tiden. På den måde er jeg ret ... gammeldags«.

Peter Lundin og det onde

Det samme kunne man sige om hendes første to bøger. Debuten var en novellesamling. Historier om mænd, kvinder og sex. Undervejs i teksten var der litterære hilsner til den amerikanske digter og konceptkunstner Joe Brainard og hans projekt ’Jeg husker’. Måske var det også et lille tip om, hvad der var i vente fra Hagen, men dybest set var det en novellesamling. Om kærlighed, racisme, småborgerlighed. Og sex.

Anden bog var en slags brevroman, hvor man kun fulgte afsenderens tekster. ’71 breve til M’. Det var Hagens forsøg på at forstå forbrydere. Bogens greb var at vise 71 breve, der var sendt til en morder i fængslet

Der fik jeg modet til fremover at udgive bøger, jeg selv havde lyst til at skrive, uanset hvor mærkelige, ulækre, sjuskede, gakkede, uetiske de så måtte være

»Jeg interviewede Peter Lundin til bogen. Jeg ville skrive en bog om ondskab, og han var den eneste, jeg kunne komme i tanker om som rendyrket ond, og derfor var han interessant at tale med. Om det vil jeg kun sige, at et menneske, der har opført sig vanvittigt og utilgiveligt, dog stadig er et menneske. Nu er hans plads i medierne overtaget af manden med ubåden. De to personer er ikke så interessante. Mere interessant er det, hvordan folk gerne vil svælge i deres gerninger og dele rædslerne. Det er, som om man selv bliver lidt renere af at tale om andres ondskab. Det handlede min bog vel også om. At man kunne se på sig selv med lidt mildere øjne ved at kaste sig op ad andres ondskab«.

Efter ’71 breve til M’ skete der et markant skifte i Christina Hagens forfatterskab. Bogen nåede ud i verden uden at sætte sig større spor. Når hun selv skal sige det, var det hverken læsernes eller anmeldernes skyld. Det var hendes egen. Hun havde været for ferm. Ifølge hende selv var den ikke ærligt skrevet, og det kunne mærkes.

»Jeg skrev en bog, som jeg troede, en bog skulle skrives, og derfor lykkedes det ikke«.

Derefter valgte hun at følge sin intuition, og to år senere opdagede den litterære verden, hvem Christina Hagen var, da digtsamlingen ’White Girl’ udkom. Det var første gang, hun oplevede, at en bogs tekst kom let til hende.

Postkort fra småracisten

Bogen var inspireret af postkort skrevet af hvide mennesker. Fra første håndskrevne side var teksten en knytnæve i synet på læseren:

»Lille note til dig, lille rich girl i Athen. Hvem fuck du tro, du er? Du spise, sove, skide i samme hus som mor og far. Du egen etage har. Du den tv se hele dag og spise slik af flot skål til din fedt står ud af bukserne. Du ikke den brandmand fra fjern ø se, som du gå og drømme om. Du bare jomfru og gå og håbe og spytte af mig i biograf, når mand røre ved mig. Du så misundelig. Lille pige, kig i den spejl og se den stor tud, den lange hår på den arm. Du ikke sige til mig, jeg rundrygget. Du ikke sige min hår tør, min hud grim, min tå skæv. Du skør abe mellem din ben. Jeg fortælle dig hemmelighed, lille pige; den rigtig mand han glat pussy vil ha. Den dejlig ren og fin pussy, han ingen vilddyr vil lave den barn med. Du kigge dig selv i spejl og se, hvorfor du jomfru!«

Foto: Martin Lehmann Christina Hagen stiller helst ikke op til almindelige portrætfotos. Hun iscenesætter sit udtryk, præcis som i sine bøger, her som en slags postkort.

Da bogen skulle udkomme, havde Christina Hagen regnet med, at nu var forfatterskabet slut. Hun kunne mærke, at det var denne type tekster, hun ville skrive, men hun havde ikke behøvet være bange for modtagelsen. Den var overvældende, og ’White Girl’ kom i fire oplag. Det Kongelige Teater satte en udgave af bogen op i 2013.

»Der fik jeg modet til fremover at udgive bøger, jeg selv havde lyst til at skrive, uanset hvor mærkelige, ulækre, sjuskede, gakkede, uetiske de så måtte være. Mine bøger er rodede og patchworkagtige, ligesom mit liv er. Jeg rejser meget og er i helt forskellige miljøer. Jeg dyrker fitness i et center i Jylland i december, jeg vandrer rundt i et afrikansk landskab i januar og tager billeder af mine lår smurt ind i ketchup. I juni drikker jeg drinks på Kreta, og i september sidder jeg på en litteraturscene i Helsingør. Hvis jeg boede i Danmark i en lejlighed og skrev mine bøger fra kl. 12 til 18 hver dag, ville de se anderledes ud. De ville ikke nødvendigvis være dårligere, men anderledes«.

Når der står jeg i en bog ...

Christina Hagen ved godt, at læserne af hendes tekster kan blive i tvivl om, hvorvidt hun nu faktisk har racistiske tanker, og om hun virkelig synes, at eksempelvis unge græske kvinder selv er ude om det, hvis ikke de barberer armhulerne eller fjerner hele måtten til glæde for mændene.

»Det er præcis det, jeg godt kan lide, og det er også der, jeg kommer galt af sted, fordi jeg bliver læst ind i bøgerne. Men for mig er det slet ikke interessant at skrive om, hvad jeg synes om verden, eller hvad jeg synes er galt. Jeg vil hellere lege med forskellige jeger. Jeg vil prøve at være ’en anden’«.

Hendes metode har givet hende nogle drag over nakken, men hun gider ikke dukke sig, og hun står ved, at alle de personer, hun beskriver i sine bøger, findes i hendes selv. Måske kun en flig af deres hovmod eller herrementalitet, men den er der. Og den ægte Christina Hagen får offentligheden aldrig at se. Hun gemmer sig et sted i den iscenesættelse, hun er blevet inspireret til af kunstnere som Andy Warhol, Sophie Calle og Joe Brainard. Og af en dansk kollega som Pablo Llambías. Hans tilsyneladende selvudleverende bøger har hun kendt og læst de seneste 14 år, og alligevel synes hun stadig ikke, hun ved, hvem han er. Det er meget tæt på, og så alligevel fiktion. Dobbeltheden, iscenesættelsen, er attraktionen.

»Hver gang jeg selv bliver iscenesat, gør jeg det samme. Det er mit eneste våben, når jeg er så privat, som jeg er. Skal jeg fotograferes, tager jeg divasolbriller på«.

Og det gør hun.

Jeg er ankommet om onsdagen. Fotografen kommer næste dag, og midt på eftermiddagen får vi besked fra Christina Hagen om, at hun vil møde os på hotellet, før der skal tages billeder.

Vi er heldige. Vejrudsigten har truet med torden og regnbyger, men solen skinner. Jeg forbereder Martin Lehmann på, at han kan komme på en hård opgave, og at billederne formentlig må tages et sted, hvor der ikke er tilskuere.

»På et tidspunkt vifter jeg dig bare af, og så skal jeg nok klare det«, siger han.

Divabriller

I netop det øjeblik banker det på den tynde hoteldør. Christina Hagen træder ind. Hotellet er lydt, og mens hun sad og ventede på en stol udenfor, kunne hun delvis følge med i samtalen på den anden side af døren.

»Nå, der havde I nok gang i en hardcoremediesnak. Det tror jeg faktisk godt, man kunne skrive en god bog om«, siger hun kampberedt.

Martin Lehmann kommer med beroligende bemærkninger, men indskyder også, at det hele skal med i artiklen. Christina Hagen siger, at det er i orden med hende.

Hun stiller straks nogle betingelser op. Hun beholder sine store solbriller på, når der bliver taget billeder, og hun har også ideer til, hvor hun gerne vil fotograferes. Som læsere af hendes bøger ved, spiller iscenesættelsen en vigtig rolle for hende. I bogen ’Jungle’ dukker hun på et helt opslag ud af skoven med tropehjelm og kamera.

»Da debatten om ’Jungle’ kørte, blev jeg iscenesat som både ’ondskaben’ og ’den, det var synd for’, og lige der kommer man nemt til at se sig selv som den, de andre påstår, man er. Min iscenesættelse blev derfor at skrive et helt ærligt brev til min terapeut og lægge det ud på min hjemmeside. Jeg kan godt lide at gøre det, man netop ikke skal gøre«.

I brevet fortalte Hagen om, hvordan hun så det som et problem, at hun ikke har lyst til at skrive bøger, som er gode i konventionel forstand. At hun ikke kan finde ud af, om hun bevidst søger at ødelægge sine bøger som et udslag af en bevidst æstetik. Om hun gør det af trods eller destruktivitet? En af de sidste sætninger i brevet lyder sådan her:

»Inderst inde stiller jeg mig selv disse spørgsmål. Er jeg i gang med at ødelægge mit forfatterskab, fordi jeg først da kan slippe for at være intellektuel og i stedet være en, der kigger på fugle og holder loppemarked og har en kæreste og et barn?«.

Suzanne Brøgger sagde engang, at hvis man kunne lade være med at skrive, skulle man hellere bage en marmorkage?

»Det er jo nærmest, hvad jeg selv siger, og hende tror jeg også, jeg har meget til fælles med«, siger Christina Hagen.

Lev dit liv i uvidenhed

Hver gang hun selv er færdig med at skrive en bog, tænker hun, at der ikke er mere, men efter et par måneder eller tre kommer trangen tilbage. I virkeligheden tror hun, at hun ville føle sig ensom, hvis hun ikke havde skriften at holde sig til.

»Nogle gange får jeg tilsendt tekster på mail fra folk, som vil have rådgivning om, hvordan de kan blive forfattere. Så tænker jeg: Jesus, hold op, lad være med at skrive. Don’t do it. Du slider dig selv op og bruger for meget tid på det. Gå i stedet rundt og vær glad. Lev dit liv i uvidenhed. Sådan tænker jeg. At skrive er min bedste ven og min værste fjende«.

Christina Hagen gør sig ingen forestillinger om, hvad hendes bøger skal gøre ved læserne. De må gøre, som de har lyst til. Og hvis nogen vil kalde dem politiske, jamen så fred være med det, men personligt interesserer hun sig ikke for politik. Hun stemmer som regel, når der er valg. Politisk ligger hun lidt til venstre for midten, uden at hun vil lukkes inde i et venstreorienteret ekkokammer.

Som regel sker der det, at jeg gør det dummeste, man kan gøre. Når en masse mennesker er vrede på én, er det, at man skal åbne sit hjerte og blotte sig. Jeg er drevet af at skrive de bøger, man helst ikke skal skrive, og det vil jeg fortsat gøre

»Man skal især være åben over for dem, man synes tager fejl. Jeg kan ikke forvente, at de højreorienterede lytter til mig, hvis jeg kun taler ned til dem og fortæller dem, hvor primitive de er. Alle har en årsag til at stemme, som de gør, og jeg tror ikke på, at der er onde mennesker. Det gør jeg ikke«.

Hvad betyder det, at du i lange perioder bor uden for Danmark?

»Jeg bliver mindre klog forstået på den måde, at jeg er mindre sikker på, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg er blevet meget bevidst om, at sådan noget som racisme, kønsroller eller fattigdom er helt forskellige ting, afhængig af hvor man er. I Danmark kan jeg mene en ting om racisme, sexisme, eller hvad der er grænseoverskridende, og det kan være helt anderledes, hvis jeg er i Afrika eller Caribien«.

Forskellen kan, siger hun, også være stor bare ved at rejse til Kreta. Her er den græske tv-flade fyldt med reklamer om makeup, slankekure og andre budskaber rettet mod kvinder. Hun har også set programmer, hvor et panel skal bedømme kvinder efter udseende.

»Her er det normalt, at man skal have en afstemning om, hvordan kvinder skal se ud. Hvis det samme foregik derhjemme, ville folk skrive læserbreve, og Politiken ville tage det op«.

Er dit syn på fattigdom ændret?

»Det vil provokere folk, men man får et andet syn på, hvad fattigdom er her«, siger Christina Hagen.

Hver dag får hun selv håndfaste eksempler på, at folk i Chania mangler de mest basale ting. Det viser sig helt bogstaveligt lige uden for hendes dør. Her står et lille rundt bord med en stol på hver side. Da vi begynder at tale sammen oppe i lejligheden, ligger der to mandariner og en pakke kaffe på bordet. Undervejs lukker vi vinduet for gadelarmen og kan konstatere, at kun kaffen er tilbage.

»Jeg lægger mad ud på bordet foran huset, og alt forsvinder i løbet af nogle timer. Bananer forsvinder hurtigt. Med peberfrugter tager det lidt længere tid«.