Nekrolog: Werner Svendsen var kulturens mand helt til det sidste Tidligere programchef og forlagsdirektør Werner Svendsen er død, 87 år gammel.

Da Danmark stadig kun havde én tv-kanal, var Werner Svendsens navn et af dem, de fleste nikkede genkendende til.

Han var manden, der holdt Danmarks Radios kulturafdeling kørende i sin egenskab af programchef. Her arbejdede han oftest bag kulisserne, men indimellem trådte han selv ind i rampelyset som samtalepartner for forfattere og kunstnere af enhver art. Det var seriøse samtaler, for kulturen var vigtig for Werner Svendsen, og det var den helt frem til hans død i en alder af 87.

Interessen for kultur og bøger dyrkede han allerede som ung. Han arbejdede som sekretær for forlagene Wangel og Fremad, og efter sin magistergrad i litteraturhistorie kom han til Gyldendal som redaktør. Her arbejdede han i et par år, indtil forlaget Fremad hentede ham ind som underdirektør, men jobbet beholdt han kun, indtil han i en alder af kun 37 blev programchef for Danmarks Radios kulturafdeling.

I fjernsynets monopoltid var det et job med muligheder og faldgruber. Det var tiden, hvor man med dristige programmer kunne definere, hvad alle talte om over æggemadderne i kantinen næste dag, for alle havde set det samme. Og det var samtidig tiden, hvor man som chef i DR havde alle muligheder for at blive skældt ud hen over formiddagsavisernes forside den næste dag. I de dage var der heller ikke langt fra omtalen på avisernes spisesedler til at blive et punkt på dagsordenen i det politiserede Radioråd.

Da Werner Svendsen sagde farvel til DR, havde Danmark fået mere end én tv-kanal, og han benyttede lejligheden til at søge tilbage til bogbranchen. Han blev direktør for de to Gyldendal-forlag Spektrum og Forum, hvor han blandt andet udgav fine kriminalromaner af forfattere som John le Carré og faglitteratur af høj kvalitet, som dengang han ambitiøst søsatte en bogserie om verdens store religioner.

Selv om han i 2000 stoppede som forlagsdirektør hos Gyldendal, sagde han ikke farvel til kulturen.

I en periode havde han sit eget lille forlag med sigte på genudgivelser, og i årene 2003 til 2008 var han medejer af Ryparkens Boghandel.

Gennem hele livet var bøgerne både en del af Werner Svendsens professionelle og private liv. Han og forfatteren Hanne Marie Svendsen mødtes under studietiden. De blev gift i 1954 og holdt sammen siden.