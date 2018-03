Bladdøden på kioskhylden: Bag de glittede forsider gemmer sig et falmende salg

Åge Hareide bliver, efter Sepp Piontek, europamesteren Richard Møller Nielsen, Bo Johansson og Morten Olsen, den femte landstræner, som fører Danmark til en af fodboldens store slutrunder. Hareide har givet otte spillere debut i 2016 og 2017, men det er altid sådan – også denne gang - at nogen råber på og synes, at trænerne skal give en eller to af de unge stortalenter chancen i VM- og EM-slutrunderne.

Når spillere som FC Nordsjællands Mathias Jensen og Brøndbys Christian Nørgaard ikke blev udtaget til de to testkampe mod Panama i torsdags og Chile i aftes i Aalborg, må vi imidlertid vurdere det sådan, at de næppe kommer med til Rusland.

Det er forståeligt og logisk, at Åge Hareide er loyal over for og har stor tillid til de mere erfarne spillere, han har brugt meget i sine første 21 kampe med landsholdet, og som har gjort, hvad han har bedt dem om og forlangt af dem. En slutrunde er ikke et ’laboratorium’ for spillere helt uden A-landsholdserfaring. Hareide er jo ellers ikke bleg for, i venskabs- og turneringskampe, at eksperimentere, skifte system og få prøvet spillere i lidt andre roller, end de har på deres klubhold.

Mod chilenerne fik Nicolai Boilesen og Jonas Knudsen deres første kampe fra start under nordmanden. Kvist var i forhold til 1-0-kampen forleden afløst af Lasse Schöne, Yussuf Poulsen af Andreas Cornelius, Jens Stryger Larsen blev testet som højre back. Og i sidste øjeblik kom Nicklas Bendtner på holdet i stedet for en småskadet Nicolai Jørgensen.