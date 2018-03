Ukendte fotos af Beatles solgt for millioner: I et halvt århundrede lå billederne i en æske med påskriften ’Beedles’ Forleden blev i alt 413 af Mike Michells Beatles-negativer solgt på en auktion for, hvad der svarer til over 2,1 millioner kroner.

I tv havde han set The Beatles’ berømte optræden i the Ed Sullivan Show 9. februar 1964. Og nu var han opsat på at tage en hel serie af billeder af det britiske band, som samme år begav sig ud på den første af i alt tre turneer i USA.

Ikke at han havde nogen særlige forudsætninger. Mike Michell var 18 år gammel, boede hos sin mor i en forstad til Washington og kunne bedre lide at fotografere end at lave lektier. Og så var han betaget af beatlerne og fornemmede, at det var et opråb til hans generation, har han forklaret i et interview med Washington Post. Ikke på grund af teksterne, men alene i bandets rytme. Så han var, sagde han, »meget opsat på at lave noget, der var så unikt som overhovedet muligt«.

Det gik så meget godt. Mike Michell arbejdede trods sin unge alder allerede som freelancefotograf og kontaktede redaktøren for et lille magasin, som skaffede ham adgangskort til pressemøderne og koncerterne i Washington Coliseum og Baltimore Civic Center i september 1964. Nogen blitz havde han ganske vist ikke til sit 35 mm Nikon-kamera. Det havde han ikke råd til. Så han improviserede med det lys, der nu var. Til gengæld dristede han sig op på scenen for at få en bedre vinkel.

»Jeg lagde mærke til, at der ikke var nogen oppe på scenen«, er han citeret for i flere medier. »Jeg tænkte: Gad vist, hvordan det ville være at være på scenen?«.

Nogle gange kræver det ikke andet. En god idé. Og modet til at prøve den af. Forleden blev i alt 413 af Mike Michells Beatles-negativer solgt på en auktion for, hvad der svarer til over 2,1 millioner kroner på det britiske Omega Auktions. Kun 46 af billederne har tidligere været set, nemlig på en auktion i 2011.

Michell fremkaldte billederne hjemme på badeværelset. Han husker ikke, om han blev betalt for billederne af det lille magasin, som trykte dem. Men han husker, hvordan Beatles i teksten blev hånet som en dille.

Siden gav Mike Michell sig i kast med både kunstfotografi og reklamefotografi, og i et halvt århundrede lå hans billeder af Beatles i en æske med påskriften: ’Beedles’.

Foto: Mike Michell/Omega Auctions