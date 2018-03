Brødfød de hjemløse først: Ny statue af David Bowie hærget Mindestatuen i England er blevet overmalet med graffiti, der beder om, at man giver mad til de hjemløse, før man betaler for kunst.

Der gik mindre end 48 timer. Så var mindestatuen af den afdøde musiker David Bowie overmalet med grøn graffiti.

»Brødfød de hjemløse først«, stod der blandt andet for foden af bronzestatuen, som står i byen Aylesbury nordvest for London.

Det var her i byen, at David Bowie første gang optrådte som Ziggy Stardust på klubben Friars Aylesbury i 1972.

Penge til statue fra crowdfunding

De 100.0000 pund, mindestatuen af kunstneren Andrew Sinclair har kostet, er blevet rejst gennem crowdfunding og legater af den britiske musik-promotor David Stopps.

Han er overbevist om, at man vil finde graffiti-bagmændene.

»Det er et offentligt kunstværk, og vi vil fortsætte med at se efter det på daglig basis. Der er et webkamera på det 24 timer i døgnet, så hvem end der gjorde det her, har vi på kamera«, siger han til the Guardian.

En lokal beboer, Helen Light, udtalte efter overmalingen af statuen i hendes by til BBC:

»Skatteydere vil nu betale for rengøringen af statuen, så det er vandalisterne, der ironisk nok ender med at tage penge fra de hjemløse«.

Kommentaren om de hjemløse var ikke det eneste graffiti på statuen. Også et »Rest in Peace David Bowie« var sprayet på murstensvæggen ved statuen af den legendariske afdøde musiker.