Der er knald på kirketøjet i Harvest Christian Center i Valby: »Når man skal møde sin Gud, skal man være pæn og præsentabel og se glad ud«

enneskelignende sexrobotter er et symptom på en syg kultur, som pornoindustrien med dens forskruede kønsidealer er med til at skabe.

Det mener antropologen Kathleen Richardson, der er professor i etik og kultur inden for robotteknologi og kunstig intelligens ved De Montfort University i Leicester. I 2015 stiftede hun bevægelsen ’Campaign Against Sex Robots’, som hun i dag bruger som platform for sit aktivistiske arbejde med at få de såkaldte sexrobotter forbudt på verdensplan.

»De repræsenterer jo et dybt forskruet menneskesyn. Med deres store bryster, fyldige læber og utroligt smalle taljer er de jo en grotesk og pornografisk kopi af en kvindekrop. Det er hverken sundt eller hensigtsmæssigt, at det her syn på kvindekroppen bliver normaliseret. Det er meget tydeligt, at disse dukker er skabt af forskruede mænd til nogle mænd, der er endnu mere forskruede end dem selv. For de ønsker jo at dominere kvinder og deres kroppe totalt. De her dukker kan hverken sige nej eller udfordre manden på andre måder«.

»Dukkerne bliver ikke udelukkende solgt som et avanceret sexlegetøj. I stedet markedsføres de som en livsledsager eller som en mulig kæreste, forbrugeren kan købe og bruge, som han lyster. Dermed fortæller producenterne også deres kunder, at dukkerne er som rigtige kvinder. Så brugeren kan i realiteten bare gå hjem og slå og voldtage sin dukke, mens han fantaserer, at han gør disse krænkende og forfærdelige ting mod en rigtig kvinde. Det er jo dybt problematisk, for det er med til at fastholde den objektivisering af kvinder, vi ofte ser i vores samfund i dag«.