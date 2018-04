Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

I Kina er filmvurdering nu en sag for kommunistpartiets propaganda-afdeling Magten centraliseres markant under præsident Xi Jinping. Nu flyttes også regulering af film og tv-serier ind under kommunistpartiets kontrol.

Kontrollen med film på det kinesiske marked skal fremover høre under det kinesiske kommunistpartis propaganda-departement. Det besluttede parlamentet, Den Nationale Folkekongres, tidligere på ugen. Med nedlæggelsen af det hidtidige organ for filmvurdering forsvinder også det symbolske drage-mærke, der hidtil har været tegn på, at en film var officielt godkendt. Det skriver Variety. Forventer strammere regler Organisationen China Film Group udtrykte tidligere på ugen skepsis over for den nye konstellation, som de frygter vil betyde en yderligere stramning af grebet om filmproduktionen i landet. »Den centrale opgave for det nye organ er at implementere Kommunistpartiets propaganda og politikker, formulere nye foranstaltninger for håndteringen af radio og tv og implementere disse«, hed det i en pressemeddelelse. Analytikere ser omlægningen som endnu et skridt på vejen mod det kinesiske kommunistpartis totale kontrol med statsapparatet, og ved den nyligt afholdte folkekongres fastslog præsident Xi Jinping, at »partiet bestemmer alt«.