Vi spørger en retsmediciner, en forfatter og en præst: Har Svend Brinkmann ret i, at døden ikke længere er et tabu i vores kultur? Svend Brinkmann skrev i sin klumme i Politiken i søndags, at døden ikke ser ud til at være et tabu, men at vi snarere mangler ritualer for tab og sorg. Men passer det, at døden ikke er et tabu i det moderne samfund?

FOR ABONNENTER Døden har længe været opfattet som et af de sidste tabuer i en tid, hvor vi ellers kan sætte ord på det meste. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind