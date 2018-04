Ugens objekt: Pynten med de æggende former Igennem tiden har kreative sjæle været fascineret af påskeæg og har skabt alt fra eksklusive guldæg til æggeformede spiseborde.

Siden midten af februar har jeg spist påskeæg hver dag. Jeg har nemlig ikke kunnet frekventere mit lokale supermarked uden at løbe ind i en pose med Anton Bergs farvestrålende æg, og da kombinationen af chokolade, marcipan og hvinende sødt overtræk er noget af det bedste, jeg ved, har jeg guffet løs.

Påskeægget symboliserer både forårets komme og frugtbarhed, og ægget i sig selv kan symbolisere den grav, som Jesus bryder ud af påskemorgen, kan man læse, hvis man googler løs.

Ugens designobjekter Noget design rammer bare plet, mens andet virker helt forkert. Hver uge vælger Politikens designskribenter ugens mest interessante stykke design og supplerer med ugens mest kiksede. Design handler om brug og æstetik, og det er ud fra de kriterier, at vi vurderer, om de mange stykker design, der hele tiden kommer på markedet, kan tåle et grundigt eftersyn.

På designområdet er de påskeæg, som juveleren Carl Fabergé skabte, nok de mest eksklusive. Han levede fra 1846 til 1920 i Sankt Petersbog og forsynede løbende den russiske tsarfamilie med påskeæg. Ifølge den bog om Fabergé, som museet på Koldinghus udgav i 2016 med deres store Fabergé-udstilling, blev der fra 1885 til 1905 fremstillet 50 påskeæg til tsarfamilien, som er kendetegnet ved deres enkelhed og fine detaljer som udsøgte lukketøjer, diskrete ædelsten og ædle metaller.

Finere påskeæg kan ikke findes, medmindre man besøger Kongernes Samling på Amalienborg, hvor man kan opleve et fantastisk guldæg fra omkring 1720. Det var en gave fra Charlotte af Orléans til den engelske dronning Caroline Mathilde og er gået i arv i den royale familie, hvorfor det i dag findes i København. Ægget menes at have inspireret Fabergé, da han skabte sit første æg.

Knap så eksklusive var de påskeæg, som den danske kunstner Bjørn Wiinblad (1918-2006) skabte hvert år, og som han delte ud til sine nærmeste venner. Wiinblad skabte sine æg i glaseret stentøj og fremstillede en stand til hvert enkelt æg, som det kunne stå i.

Æggene varierede fra år til år, men var selvfølgelig dekoreret med spidsnæsede piger og et væld af farver og mønstre, som dækkede hver en millimeter. Blandt modtagerne af Wiinblads æg var den amerikanske bodybuilder og senere politiker Arnold Schwarzenegger, som var en stor fan af Wiinblads stil, og danske dronning Ingrid.

Den danske arkitekt Arne Jacobsen var også fascineret af æggets form og skabte som bekendt en lænestol, der ligner et stort æg. I forbindelse med markeringen af 100-året for Arne Jacobsens fødsel i 2002 blev hans æggeformede lille spisebord relanceret. Sådan et kunne man godt holde ud at sidde ved, når man går i gang med at puste æg og efterfølgende dekorere dem, så man kan fejre påsken med maner.