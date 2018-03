Ugens kiksede design: Miljøvenligt – men ikke kønt Stadig flere af os får alskens udstyr, så vi kan sortere vores affald. Udstyret er desværre sjældent særlig pænt.

Vi skal både sortere flasker, papir, plastik, elektronisk udstyr og nu også æggeskaller og kaffegrums. Bor man i hus, kan man være forvisset om, at indkørslen bliver plastret til med store grønne affaldscontainere, der fylder lige så meget som en lille bil.

Bor man i lejlighed, har man hidtil kunnet holde affaldssorteringen til baggården, men efterhånden begynder der at dukke spande op i husholdningen, som vi skal finde plads til i vores små køkkener. I min lille bolig har jeg i denne uge taget imod en spand til køkkenaffald, som jeg nu skal prøve at presse ind under vasken, hvor jeg også har et lager til flasker (jeg ved ikke, hvor alle de tomme vinflasker kommer fra), pap og plastik.

Ugens designobjekt Noget design rammer bare plet, mens andet virker helt forkert. Hver uge vælger Politikens designskribenter ugens mest interessante stykke design og supplerer med ugens mest kiksede. Design handler om brug og æstetik, og det er ud fra de kriterier, at vi vurderer, om de mange stykker design, der hele tiden kommer på markedet, kan tåle et grundigt eftersyn.

Og jeg skal nok finde plads til den under den vask, for sjældent har jeg set noget så uelegant, som den grønne plastikspand. Låget er der små huller i, så bananfluerne nemt kan komme ind og ud, og forsiden er lavet som et lille gitter, så man kan se, hvordan den lille grønne pose i spanden langsomt bliver fyldt op.

Hvorfor skal sådan en spand designes, så den ligner noget fra et Tvind-projekt? Bare fordi det er bæredygtigt og miljøvenligt, behøver det vel ikke se så klodset ud? Okay, det er selvfølgelig bare en skraldespand, men sådan nogle kan sagtens være pæne – tænk bare på det danske firma Vipp, der har kæmpe succes med at sælge noget så simpelt som affaldsspande.

De ville selvfølgelig være alt for dyre at dele ud til befolkningen, men hvorfor allierer kommunerne sig ikke med unge designere, der kunne skabe affaldsspande, som var så rappe, at vi ikke gemte dem under vasken?