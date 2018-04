Kommentar: Så venter vi bare på, at klunkerne også skal indfinde sig

Tilbage til tiden før funktionalisterne

Det er lige før, man føler sig sat tilbage til tiden, før funktionalisterne begyndte at rydde op. Til klunketiden i slutningen af 19. århundrede, hvor der ikke kunne komme nok puder, tæpper, gardiner og nips ind i boligerne. Hvor ingen kunne forestille sig, at en væg kunne være hvid, og hvor der helst skulle være små klunker på møbler og gardiner.

Da man fyldte sine boliger med tykke tæpper og tunge møbler i slutningen af 1800-tallet, var det dels for at skabe varme og hygge, dels for at kunne afskærme sig fra den ydre verden. Sådan er det måske også i dag. Vi bor i et land med masser af vind og kulde, så vi har brug for at kunne lune os inden døre.

Og måske er vi også nået til et punkt, hvor vi ikke gider høre mere om minimalisme og fornuftige løsninger. Hvor vi bare får lyst til at trække de tykke gardiner for og tage en skraber på den bløde sofa.