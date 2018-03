Musikalsk projekt for sangskriveren og produceren Phil Elverum. Tidligere kaldet The Microphones.

Phil Elverum fortsætter sin sorgfulde fortælling: Postkort til det hinsides Under navnet Mount Eerie fortsætter Phil Elverum sin sorgfulde fortælling. Men et år efter det uafrystelige album om hans tab af sin kone er Elverums poetiske sange langsomt ved at løfte blikket.