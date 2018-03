Rytteriet overtager Tivoli: Så er der fed, fed penis til alle Rytteriets Tivoli-show er hylende morsomt, bundsjofelt, skarpt og gemytligt absurdteater. Poul og Fritz får selskab af bl.a. ’Thomas Helmig’.

Rytteriet er for første gang i Tivoli, og det går ikke upåtalt hen. Scenen er bygget op som en gammeldags karrusel, hvor husorkestret under ledelse af Henrik Balling kan spille op til nostalgien. Men det bliver ikke nogen traditionel nostalgi.

Kærligheden til den gamle have repræsenteres af de tre radbrækkede stamkunder Hans og Grete og Lille Claus. Med spjættende spasmer fortæller de på skift, hvordan de takket være Tivoli som børn blev ramt på fysiognomien. Pigebarnet Grete blev til hakkemad, da tælleslusen ved indgangen gik amok. Hans blev hårdt kvæstet, da en 70 kilo tung påfugl styrtede ned over hans bette krop. Lille Claus blev bare helt klassisk væltet ud af sin radiobil og fik 11.000 volt igennem sig, mens han igen og igen blev lystigt påkørt.

Og så er der Erik med hvalrosoverskægget som Tivoli-kontrollør af den mere bryske ølstøbning. »Jeg hedder Erik. Jeg er alkoholiker. OG SÅDAN ER DET!«, brøler Martin Buch, og så er det med Tivoli ligesom sat på plads.

’Rytteriet live i Tivoli’ er det første show med Rytteriet i 4 år. Samtidig fejres både Rytteriets 10-års dag og Tivolis 175-års ditto, og fejringen bliver en fødselsdagsfest af de mere forrygende.

Martin Buch og Rasmus Botoft er sammen med Bodil Jørgensen en frygtindgydende morsom trio. De tre skuespillere hører komisk til de skarpeste knive i skuffen og har modet til at være groft ’grænseoverskidende’. Samfundssatiren spidder nok de store, men brodden er først og fremmest rettet imod publikums magelighed og moralske ladhed.

»Hvordan synes I selv, det går med sammenholdet«, spørger Tage. De ømmer sig, og de elsker det.

Showet åbner som en hyldest til Rytteriets oprindelse som radiosatire. Der bliver ’undersat’ fra sønderjysk og hilst på Jørgen Leths kugler, og Rytteriets radiodage bliver en snild måde at tage en gammel tråd op på, inden det går løs for alvor.

Rødvinssnobberne Poul og Fritz i topform, tanket op med Petrus og au pair-julelege fra morgenstunden, har købt Tivoli for at holde fattigrøvene lidt på afstand

Få bruger så dygtigt som Rytteriet gennemgående figurer. Rødvinssnobberne Poul og Fritz i topform, tanket op med Petrus og au pair-julelege fra morgenstunden, har købt Tivoli for at holde fattigrøvene lidt på afstand. Else med de akavede kvindekropsdele, Tage, der tager sig sin Tage-tid, og alle de andre kantede og kejtede figurer. Alle er de kar, hvori Botoft og Buch kan fordele strømmen af ideer.

Meget er selvfølgelig baseret på d’herrers mangeårige komiske kemi og pardannelse, men Bodil Jørgensen skærer gang på gang bundsjofelt ind til benet med sine variationer over temaet marinerede danskere. Både som liderligt moderdyr og forrygende desillusioneret præst.











RYTTERIET LIVE I TIVOLI. Glassalen. Instr. Katrine Engberg, Botoft og Buch. Til 21. april



1. akt er sjov, men 2. akt bliver endnu sjovere, da den tager fart med Martin Buchs ’Thomas Helmig’ i læderbukser, der bare ikke kan holde ordet penis ude af sine hits. Et lille kys på penis er, hvad der sker, så der er dømt fællessang i Glasalen til tonerne af »fed, fed penis til alløøøøø«.

Galskaben får lov at løbe planken ud med en klam indre terapirejse i selskab med den lille gumbas og en frygtindgydende klaskekollision med Harvey Weinsteins glatbarberede boller.