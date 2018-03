Skuespiller Rasmus Botoft: »På et tidspunkt rendte Andreas Jebro nøgen rundt og blev trukket i tissemanden af en dværg« Rasmus Botoft både græd og grinede over ’Erasmus Montanus’ på Aarhus Teater. Fra marts kan han opleves i ’Rytteriet’s nye show i Tivoli. Her fortæller han om det bedste ved at gå i teatret.

Hvad har du sidst grædt over i teatret?

»Der må jeg tilbage til ’Erasmus Montanus’ på Aarhus Teater sidste sæson. Jeg både græd og grinede, det var en fantastisk opsætning«.

»Den var både overraskende, provokerende og mærkværdig, og så var det virkelig fedt teater, som virkelig handlede om noget. Der var også vidunderlige skuespilpræstationer og en ret crazy iscenesættelse. Det var vanvittigt på en måde. På et tidspunkt rendte Andreas Jebro nøgen rundt og blev trukket i tissemanden af en dværg. Det var en intens oplevelse«.

Hvad har du sidst grinet af i teatret?

»Det var af Peter Larsen i ’Mens vi venter på Irakkommissionen’ på Det Kongelige. Det, der var dejligt ved opsætningen, var, at den var befriende politisk. Den handlede om politikernes løgne og manipulation, og den havde virkelig taget parti«.

»Holdningen var meget tydelig, og det var ret vidunderligt. Der er brug for, at nogen siger deres mening. Og så er Peter Larsen bare morsom. Han er en meget gennemført figur. Det var lidt af et comeback at se ham igen, så det var dejligt«.

Hvad glæder du dig til at opleve i den kommende sæson?

»’Transfervindue’ på Eventministeriet. Jeg har fået den anbefalet, og så glæder jeg mig til at se Christine Albeck Børge. Det er bare et vigtigt emne, det med at være kræftpatient og lide af en sygdom, man potentielt kan dø af. Og så er det også lidt vemodigt for mig, fordi det er en af Eventministeriets sidste forestillinger. De lukker efter forårssæsonen, og jeg har haft mange gode oplevelser der, både som publikum og skuespiller«.

»Jeg glæder mig også til ’Revisoren’ på Nørrebro Teater. Jeg ved ikke så meget om forestillingen, men jeg synes, billederne ser fantastiske ud. Teaterbilleder er ellers tit ret forfærdelige, skuespillerne skal altid se så triste ud, men det her ser sjovt ud«.

»Jeg skal også se ’Requiem’ på Betty Nansen, for jeg arbejdede meget med Peer Hultbergs tekster på teaterskolen. Og så Christian Lollikes ’68’ på Det Kongelige. Jeg er spændt på, hvad han får ud af det«.

Hvad skal du selv spille i den kommende sæson?

»Jeg skal lave ’Rytteriet’ i Tivoli. Det er et helt nyt show, hvor vi har Bodil Jørgensen med for første gang live, hvilket giver mulighed for nye møder mellem ’Rytteriet’s karakterer«.

»Vi har også Rytteriets Husorkester med i stærkeste opstilling med Henrik Balling, Bjørn Fjæstad, Mads Andersen og superstar Asger Baden, og vi glæder os til at kaste karaktererne ind i Tivoli og se, hvad der sker«.

'Rytteriet live i Tivoli' har premiere i Glassalen i Tivoli lørdag 24. marts kl. 19.30 og kan opleves frem til 21. april.