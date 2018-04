Har siden 2014 undervist som gæstelærer på The Animation Workshop i Viborg.

Har skrevet historier for DC og Marvel og været med til at opfinde den populære tegnefilmserie ’Ben 10’ og serien ’Big Hero 6’, der i 2014 blev fortolket som Pixar-film.

Anmeldelse: Steven T. Seagle har været nøgen over hele verden - og nu er der tegninger af det hele Med vidt forskellige visuelle udtryk forholder 19 tegnere sig til nøgenhed over 280 sider. Trods ubestrideligt talent bliver fortællingen desværre alt for jævn.