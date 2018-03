Thriller-spændende podcast: Derfor bør generation Trump høre historien om Watergate Netmediet Slates podcast om Watergate-skandalen er en tankevækkende og elegant kommentar til Trumps Hvide Hus. Den viser, at meget skal gå op, før en kriminel og ustabil præsident bliver væltet.

Engang var Martha Mitchell en af USA’s kendteste kvinder. Alle, der interesserede sig bare det mindste for amerikansk politik i begyndelsen af 1970’erne, vidste, hvem hun var.

Hun var præsident Richard M. Nixons justitsminister John Mitchells flamboyante hustru, en kvinde, der ofte og gladelig talte med pressen. Så meget, at hun blev anset som en akut fare af sin egen mand, der i de hektiske dage i sommeren 1972 efter afsløringen af Watergate-indbruddet gik så vidt som til at holde hende indespærret og tvangsbedøvet på et hotelværelse for at undgå, at hun sladrede til pressen.

Den utrolige historie om den stakkels Martha Mitchell bruger den amerikanske journalist Leon Neyfakh til at kickstarte ’Slow Burn’, en podcast-miniserie fra Slate Magazine om hele Watergate-skandalen og dens enorme betydning.

Det er et inspireret valg og en forrygende måde at få lytteren suget ind i fortællingen på. Fordi historien om Martha er basalt fascinerende, og især fordi den for mig understreger, at selv om jeg egentlig har gået og ment, at jeg vidste ganske meget om Watergate-skandalen, er det åbenbart, at jeg reelt kun kendte ret få af detaljerne.

Sagen er, at meget af den kulturelle hukommelse om Watergate i dag stammer fra filmen ’Alle præsidentens mænd’ med Robert Redford og Dustin Hoffman. Men filmen dækker kun en lille del af historien, faktisk kun det første halve års tid efter det mislykkede indbrud i demokraternes kontor i Watergate.



At vælte en præsident

Filmen slutter med, at Nixon bliver genvalgt i 1972 med en knusende sejr over demokraternes George McGovern, der taber 49 ud af 50 delstater.

Men hvorfor vinder Nixon så massivt efter et halvt års Watergate-historier – og hvordan kommer sagen til et punkt, så han må gå af i vanære halvandet år senere?

Det er de spørgsmål, Neyfakh opruller i de 8 afsnit af ’Slow Burn’, der med rette er blevet et stort hit i USA.

For uden at nævne den nuværende Trump-regering med ret mange ord er sidstnævntes kaos og den udbredte mistanke om ulovligheder og embedsmisbrug baggrunden for den nye podcast, der implicit bliver en slags historisk instruktion i, hvordan en amerikansk præsident kan væltes af sine egne skandaler – men også i, hvor meget det kræver, og hvor meget der skal falde i hak. Som titlen på podcasten peger på, tog det nogen tid, inden der for alvor gik ild i skandalen.

Overvågning og rygtespredning

Men tilbage til Martha Mitchell.



Hun og hendes mand – der også var leder af Nixons valgkomité – var på ferie i Californien, da Watergate-indbruddet kom i nyhederne. John Mitchell susede straks tilbage til Washington for at få styr på situationen, inden den kom ud af kontrol. Men han måtte også få styr på sin kone.

Hun kendte en af gerningsmændene i Watergate: James W. McCord, en tidligere CIA-mand, der havde været med til at beskytte parret. Så inden John Mitchell rejste tilbage til hovedstaden, satte han en tidligere FBI-mand ved navn Steve King til at passe på Martha. Eller rettere spærre hende inde, så hun ikke så nyheden og kunne sladre.

»Jeg blev holdt som fange bag fire mure«, som vi hører Martha – med tyk sydstatsaccent – fortælle i klip fra et efterfølgende interview med journalisten David Frost.

Helt lykkes missionen dog ikke. Martha får fingrene i en udgave af Los Angeles Times, ser nyhederne og ringer til sin ven, den berømte journalist Helen Thomas, der i årtier dækkede Det Hvide Hus. Under samtalen kommer King og flår telefonledningen ud af væggen.

Det er mere som at læse en politisk thriller end at følge en klassisk historiepodcast

At Steve King sidste år blev udpeget til USA’s ambassadør i Tjekkiet af Donald Trump er et herligt lille tvist på episoden. Det sætter på perfekt vis scenen og stemningen for Watergate og viser, hvor langt præsident Nixon og hans håndgangne mænd var villige til at gå for at undgå at blive afsløret.