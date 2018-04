Bill Cosby vinder terræn i optakt til retssag Anklagemyndigheden i ny retssag kan inddrage flere kvinder og dermed belaste den tidligere tv-stjerne.

Dommeren i en retssag mod den amerikanske skuespiller og komiker Bill Cosby, der er anklaget for at have bedøvet en kvinde og forulempet hende seksuelt, har givet indrømmelser til den tidligere tv-stjerne.

Dommer Steven O'Neill har således givet tilladelse til, at et vidne, der siger, at Cosbys påståede offer manglede penge, kan aflægge vidneudsagn. Det betyder, at anklagemyndigheden vil forsøge at skabe tvivl om kvindens motiver og udlægning af sagen.

Samtidig vil juryen få indblik i, hvor mange penge der er blevet givet til kvinden, Andrea Constand, ved et forlig.

Den første retssag sidste år endte i et dødvande.

Dommeren har tidligere givet anklagemyndigheden udvidede muligheder ved at tillade yderligere fem kvinder, som hævder at være blevet forulempet af Cosby, at aflægge vidneudsagn.

I alt har omkring 60 kvinder beskyldt den 80-årige Cosby for at have udsat dem for seksuelle overgreb. Mange af sagerne er dog juridisk forældet, og Constand-sagen i Pennsylvania er derfor den eneste, som indtil videre har ført til en strafferetlig behandling.

Vidneudsagn fra yderligere mindst fem kvinder, der hævder at have været udsat for overgreb begået af Cosby, giver anklagemyndigheden en chance for at få den tiltalte til at fremstå som en serie-sexkrænker.

Sammensætningen af nævningetinget til retssagen vanskeliggøres ved, at de pågældende personer ikke må have for stort kendskab til sagen mod Cosby. Et stort antal er sendt hjem igen, fordi de sagde, at de allerede havde dannet sig en mening om, hvorvidt Cosby er uskyldig eller skyldig.

Når nævningerne er udpeget vil de blive indkvarteret på et hotel i en måneds tid, da retssagen ventes at kunne vare op til fire eller fem uger.

