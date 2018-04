Billeder fra fortiden: Pludselig indså Marie, at kvinden på billedet var hendes forfader

Det var ikke ved første møde, at det følelsesladede øjeblik opstod. Det var heller ikke ved det andet møde. Men tredje gang gik det pludselig op for australske Marie Ellis, at det gamle sort-hvide foto, hun stod med i hænderne, ikke bare viste tre tilfældige aboriginerkvinder fra 1800-tallets australske ørkenland.

Kvinden til højre på fotografiet var Maries egen forfader.

»Det var et utrolig rørende øjeblik«, fortæller antropolog og postdoc ved Aarhus Universitet Christian Vium, som vi møder i anledning af hans aktuelle udstilling på Moesgaard Museum uden for Aarhus: ’Dialoger’ hedder den med sit fokus på kulturmøder. Eller som den kombinerede forsker og kurator siger: Mødet med »den anden«.

Blå bog Christian Vium Han er uddannet antropolog og postdoc ved Aarhus Universitet. Forsker i krydsfeltet mellem socialvidenskab, dokumentarisme, formidling, foto og kunst. Hædret for sin forskning og tildelt internationale priser for sine fotografier. Viums seneste projekt undersøger, hvordan vestlige koloniherrer og videnskabsfolk har skildret fremmede kulturer, og hvordan de afbildinger stadig påvirker kulturmødet mellem »os og dem«. Forskningen er led i et fælles forskningsprojekt om fotoet i forskningen, »Camera as Cultural Critique«, ledet af professor Ton Otto. Viums forskning præsenteres som udstilling på Moesgaard Museum frem til 27. maj under titlen »Dialoger«. Vis mere

Med tre rejser fordelt over tre år i Sibirien, det centrale Australien og brasiliansk Amazonas har han deltaget i et større antropologisk forskningsprojekt, der undersøger, hvordan man kan bruge fotografi og andre billedmedier til at indsamle viden og kommunikere med fremmede mennesker. Christian Viums del af projektet har handlet om at rejse ud til oprindelige folk for sammen med dem at undersøge den hvide mands blik på dem.

»Det er vigtigt at blive ved med at undersøge, hvordan vi forstår, forklarer og skaber verden, og det er i mødet med andre, at vi forstår, hvem vi selv er som mennesker. Her spiller billeder en central rolle«, siger forskeren, som – en dag inden han igen rejser til Australien – har taget sig tid til at vise rundt i den udstilling, som formidler hans forskningsresultater.

Kameraet skaber dialog

Christian Vium har tidligere arbejdet med fotografi i sin forskning, men denne gang har han skruet op for fotodelen: Han har opsøgt steder, som tidligere har haft besøg af videnskabsfolk, fotografer og rejsende fra den vestlige verden og fundet de gamle billeder i lokale arkiver og samlinger. Derpå er han rejst ud til de samme steder for at vise billederne til »de efterkommere, der bør være de første til at se dem«, og som kan bidrage med synspunkter og detaljer, en antropolog ikke typisk havde fundet frem til selv. Og endelig har han bedt efterkommerne om at lade sig fotografere på en måde, som de selv vælger, men som trækker linjer til fortiden og samtidig udgør helt nye fortællinger om kulturmødet.

Med kameraet bliver det en udveksling: Folk stiller op foran kameraet og siger: Det her er mig Christian Vium, antropolog

Ikke så få gange undervejs har Vium hørt den om, at kameralinser og udstyr skaber barrierer og forstyrrer netop det ægte og autentiske, man ville fotografere. For ham er det stik modsat: Kameraet åbner for samtalen, har han erfaret.

»Når jeg kommer med en notesblok for at lave en videnskabelig artikel, kan det godt virke fjernt for dem, jeg vil tale med. Med kameraet bliver det en slags udveksling: Folk stiller op foran kameraet og siger: Det her er mig. De oplever, at de er afgørende for udfaldet, og at vi deltager som ligeværdige i et genbesøg i fortiden«, siger Christian Vium.

»Jeg kommer også lettere til at ’høre’ de ting, der ikke bliver sagt, og som kan fortælle mere end ord – som når kvinderne i det lille samfund i Australien berørte eller nærmest kærtegnede billederne af deres forfædre«.