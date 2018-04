Næste uges kultur: Du bør tage solbriller på, når du skal på ARoS for at se popkunst

TV

Bosch – fjerde sæson. Premiere 14. april, HBO Nordic.

Michael Connellys hårdkogte LA-detektiv Harry Bosch, kendt fra en efterhånden ganske bindstærk romanserie, har nu i tre sæsoner og med ganske stor succes huseret på tv-skærmene, hvor rollen varetages af Titus Welliver med ganske stor autoritet og troværdighed. Og nu er det tid til en frisk og ny sæson. Denne gang er det romanerne ’Trunk Music’, ’The Drop’ og ’The Last Coyote’, der står model til Eric Overmyers versionering.

Men da han har vist sin dygtighed både i denne sammenhæng og adskillige andre – han har skrevet til ’The Wire’, ’Treme’ og den ret blærede Philip K. Dick-serie ’The Man in the High Castle’ – er der intet at frygte. Intrigen fokuserer til at begynde med på en myrdet advokat, der liiige skulle til at gå i gang med en kontroversiel sag om borgerrettigheder. Så der er nok en hel skok ugler i mosen. (palle)

KUNST

James Rosenquist, Painting as Immersion – amerikansk popkunstner. ARoS, åbner 14. april

James Rosenquists farver kan være så stærke og fluorescerende, at solbriller anbefales, og formaterne er ofte så store, at malerierne tangerer det uoverskuelige. For den store amerikaner havde en fortid som skiltemaler i stor stil. Fra det kommercielle gademaleri tog han springet over i popkunsten, der også lod sig inspirere af konsumsamfundets reklamebilleder.

Sidste år døde han. Men fra 14. april genopstår mindet om ham på ARoS Aarhus Kunstmuseum på den hidtil største udstilling i Europa. Titlen er ’James Rosenquist, Painting as Immersion – amerikansk popkunstner’. Og den varer til 19. august. (pmho)

KLASSISK

Jexper Holmen Portrætkoncert – Messerkvartetten. Mantziussalen i Birkerød, mandag 9. april kl. 19.30.

De fleste af hans værker er overrumplende i deres brutalitet, og har man oplevet den side af komponisten Jexper Holmens musik – ja, fornavnet staves med x – så forstår man, at den går under betegnelsen kammerpunk. Det er »katastrofale værker, hvor musikken bliver kørt ud over kanten«, har den 47-årige komponist sagt.

Ekstatiske og støjende. Men andre værker er atmosfæriske. Meditative og ambiente. »Prækatastrofale« kalder han dem. De fire musikere i Messerkvartetten, som mandag aften vier deres energi til x-mandens musik, er Andrea Alsted og Christine Pryn på violin, Mina Fred på bratsch og Therese Åstrand Radev, cello, og aftenens program handler udelukkende om Jexper Holmen.

Det er Ny Musik i Birkerød, en af Danmarks mest dedikerede musikforeninger, der står bag arrangementet, og koncerten vil kunne høres som en smagsprøve på koncertserien Rudersdal Sommerkoncerter til sommer, hvor Jexper Holmen er udnævnt til festivalkomponist. (tm)

FILM

Ud af intet. Tysk, instr.: Fatih Akin.Premiere 12. april

Med den tyske selvtægtsfilm ’Ud af intet’ vender instruktør Fatih Akin tilbage til det Hamburg, hvor han før har skildret mødet mellem etniske tyskere og nytyskere i film som ’Soul Kitchen’.

Akin, som ofte bliver sammenlignet med Rainer Werner Fassbinder, var nomineret til De Gyldne Palmer og vandt en Golden Globe med ’Ud af intet’, der handler om en ung kvinde, som sætter ud for at hævne drabet på hendes kurdiske mand og deres lille søn. (jg)