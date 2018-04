Det Svenske Akademi bruger medierne til åben krig Medlemmer af den svenske kulturinstitution sviner hinanden til. Horace Engdahl kalder Sara Danius den dårligste sekretær og talsmand, Akademiet har haft siden oprettelsen i 1786.

I sidste uge skændtes to fløje i Det Svenske Akademi inden for institutionens lukkede døre. I denne uge er slagsmålet flyttet ud i offentligheden, hvor medlemmerne af den ellers så prestigefyldte institution sviner hinanden til i medierne.

I fredags valgte tre medlemmer af Det Svenske Akademi, som hvert år uddeler Nobelprisen i litteratur, at forlade arbejdet i institutionen. Kjell Espmark, Klas Östergren og Peter Englund forlod Akademiet, blandt andet fordi et flertal i forsamlingen sagde nej til et forslag om at udelukke forfatteren Katarina Frostenson. Den kendte forfatter er kommet i skudlinjen, fordi hun er gift med manden, som mindst 18 kvinder har anklaget for seksuelle overgreb og chikanerier. Flere af overgrebene er angiveligt sket i lejligheder ejet af Akademiet.

Anklagerne blev fremlagt i Dagens Nyheter i november, og siden er rækken af anklager mod Katarina Frostensons mand bare vokset. Frostensons mand, som i medierne er blevet benævnt, Kulturprofilen, er senest blevet anklaget for i mindst syv tilfælde at have afsløret kommende navne på nobelpristagere, før navnene på de udvalgte forfattere blev offentliggjort af Akademiet.

Syv gange læk

De syv tilfælde fremgår af en advokatundersøgelse, som Dagens Nyheter forleden kunne bringe udvalgte dele af. Det er denne læk, som senest har fået akademimedlemmet Horace Engdahl til tasterne i en kommentar i formiddagsavisen Expressen.

Horace Engdahl var i årene 1999 til 2009 Akademiets talsperson og ansigt udadtil, også kaldet permanent sekretær. Denne post har Sara Danius haft i et par år, og ifølge Engdahl er Danius den dårligste permanente sekretær, Akademiet har haft siden oprettelsen i 1786.

Ifølge Engdahl har Danius allieret sig med den gruppe, som ønskede Katarina Frostenson ekskluderet af Akademiet.

»Det handler om en samling dårlige tabere, som desuden ikke for alvor vil slippe taget i stolene i Akademiet. Hele forestillingen er en farce«, skriver Engdahl med henvisning til, at de tre afhoppere ikke har forladt Akademiet fuldstændig, men bare tager en pause fra arbejdet. Det har ingen af de tre kommenteret.

I krig med flertallet

»Den permanente sekretærs fornemste opgave er at holde sammen på Akademiet og at mægle mellem de stridende lejre. Sekretæren skal ikke tale sin egen sag, men udadtil forklare hvad den herskende opfattelse er i Akademiet. Det burde være utænkeligt, at der udbryder krig mellem flertallet i Akademiet og den permanente sekretær«, skriver Engdahl.

Efter hans mening er det langt værre at bryde Akademiets tavshedspligt, end at nogen i utide har afsløret navnene på diverse nobelpristagere.

I en kommentar til avisen Aftonbladet siger en skummende Kjell Espmark om Engdahls indlæg i Expressen: »Det er det mest falske og forbryderiske, jeg har læst i hele mit liv«.

Kjell Espmark siger, at han stadig føler sig bundet af sin tavshedspligt, så han kan ikke sige, hvad han har sagt under Akademiets møder, men han vil godt sige, hvad han mener om Horace Engdahl.

»Den mand har ingen ære tilbage i sig«.

I en kort kommentar til SVT, skriver Peter Englund, at han ikke har tænkt sig at bidrage til det, Horace Engdahl kalder råheden i den kamp, der foregår lige nu.

Sara Danius har ikke kommenteret Engdahls indlæg. I morgen bliver det klart, om Sara Danius overhovedet har opbakning som talsperson for Akademiet. De otte, som stemte imod at ekskludere Katarina Frostenson, vil på et møde onsdag diskutere, om de stadig har tillid til hende som Akademiets ansigt udadtil.