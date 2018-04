Magtkamp: Et nobelt kaos En gang om året uddeler Det Svenske Akademi Nobelprisen i Litteratur. I øjeblikket uddeler medlemmerne begmænd til hinanden i medierne. 200 års værdighed og fortrolighed er forsvundet i en rå magtkamp, der begyndte sidste år med en sexskandale.

I over 200 år har det været nemt for medierne at dække, hvad der foregår i Det Svenske Akademi.