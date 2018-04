Jonatan Spang er besat af sit arbejde: Hans kæreste klager over, at han er mentalt fraværende. Tidligere forlod kvinderne ham bare

Jonatan Spang har hovedpine.

Oppe på scenen sidder årsagen og venter. En smilende mand bag et hammondorgel, der ser sig rundt i tv-studiet som en, der er vant til at blende ind uden at høre til. En festmusiker, der er hyret ind som et stykke virkelighed midt i satiren, i lyngfarvet polo, tætte, sølvsprængte krøller og et lille overskæg, der mener det.

Jonatan Spang Dansk standupkomiker, skuespiller og tidligere teaterdirektør på Nørrebro Teater. Født 1978.Uddannet fra ved Aarhus Teater. Vært på ’Tæt på sandheden’, der sendes på DR 2 søndag aften kl. 21. Programmerne fra første og anden sæson kan ses på dr.dk Foto: Peter Hove Olesen

Den seneste halve times tid har han ladet alle lejlighedssanges moder, ’Bamses fødselsdag’, lyde igen og igen under prøverne i DR Byens tv-studie. Små, lystige triller, men desværre er det endnu ikke lykkedes ham at følge med den karaoke-bold, der danser hen over studiets skærme, og som om nogle timer skal guide publikum igennem en ugeaktuel lejlighedssang om lockouten, Svend Auken og de hvaltykke sosu-assistenter, Jonatan Spang har bollet med.

Og det er ikke så godt.

Det er ikke kun festmusikerens skyld, men tv-holdet er efterhånden blevet ret forsinket, og nu begynder det altså at stramme i tindingerne på Jonatan Spang. Festmusikeren virker til gengæld helt upåvirket af situationen. Og da Jonatan Spang træder op på scenen for at gennemføre en teknisk prøve, blinker han kammeratligt med det ene øje til tv-værten.

»Hej!«, kvitterer Jonatan Spang, højt og så studiets arbejdende tv-hold kan følge med, hvorefter han rækker hånden frem, »det er Kim, ikke?«.

Festmusikeren bag hammondorglet ser et splitsekund ramt ud.

»Det er fuldstændig rigtigt!«, parerer han så, i overlegen entertainerstil, »det er Jens! Det er tæt på«.

Med det politiske satireprogram ’Tæt på sandheden’ har Danmark fået et tv-show i en klasse, vi hidtil har været nødsaget til at importere fra USA. Og med Jonatan Spangs egne ord er han som vært for programmet nået frem til sin egentlige opgave.

I offentligheden har han hidtil udfyldt rollen som den begavede standupper, der nok var virkelig sjov, men også blød, sød og undrende. Han har været noget så etableret som teaterdirektør og har lavet soloshows med titler som ’Damer’, ’Bryllup’ og ’Familie’. Det sidste, han lavede før ’Tæt på sandheden’, var en tv-serie om sig selv, altså om Jonatan Spang, og den serie hed ’Lillemand’.

Foto: Peter Hove Olesen I alle pauserne trækker Jonatan Spang sig tilbage til DR Byens lange, tomme gange og øver sig på sine tekster. Programmet sendes søndag, og handler altid om den uge, der er gået, så ofte handler teksterne om en nyhedsudvikling, der netop har fundet sted. Der er ikke meget tid til at blive fortrolig med ordene. Før de skal leveres for rullende kamera og et studie fuld af publikummer.

I alle pauserne trækker Jonatan Spang sig tilbage til DR Byens lange, tomme gange og øver sig på sine tekster. Programmet sendes søndag, og handler altid om den uge, der er gået, så ofte handler teksterne om en nyhedsudvikling, der netop har fundet sted. Der er ikke meget tid til at blive fortrolig med ordene. Før de skal leveres for rullende kamera og et studie fuld af publikummer. Foto: Peter Hove Olesen

Nu er Jonatan Spang forvandlet til en skarpretter i tætsiddende skjorte, der skyder efter magthavere og medier, som om han aldrig havde bestilt andet. Det ligner umiddelbart no more mr. Nice Guy. Men måske er Jonatan Spang også bare mere kantet, end han har givet indtryk af? I hvert fald er der pludselig blevet plads til det temperament, han ellers har brugt år på at blive bedre til at tøjle. Faktisk er indignationen og den hensynsløse vrede en drivende kraft i ’Tæt på sandheden’.

»Når sådan en vrede slår til – altså, i den bevægelse, hvor man finder vreden frem – så sætter man sig jo ud over, hvordan andre mennesker har det. Vreden er ikke nuanceret eller tvivlende, den har noget, den vil, og dét føles i situationen vigtigere end alt andet. Også vigtigere end om der er nogen, der bliver sårede«.

Jonatan Spang klør sig i skægget.

»Og når man laver satire som det her, kan man ikke lade sig styre af sit emotionelle kompas. For så kan man slet ikke lave programmet. Men det betyder ikke, at vi ikke overvejer nøje, om vi er for grove, og det betyder heller ikke, at jeg er ligeglad med, om der er nogen, der bliver vrede eller kede af det. For det kan jeg da mærke, at jeg ikke er«.

Showet, der er i gang med sin anden sæson på DR 2, er et comedyprogram om ugens nyheder, der går i fodsporene på amerikanske Jon Stewarts legendariske ’The Daily Show’, men med sin helt egen retning. En blanding af satire, sketch og aktivistisk humor.

Som når programmet afslører, at LøkkeFonden har statsministerens egen kone, »Sólrun Hvaldrabsdottir Løkke Rasmussen«, siddende som bestyrelsesformand for fonden sammen med tv-værten Bubber og hans kone, mens Bubbers bror er direktør for det hele. I ’Tæt på sandheden’ kalder Jonatan Spang de tre sidstnævnte for ’Bubrene’, mens korrupt er noget, han kalder statsministeren, og en tabt nation er blevet hans synonym for Sverige.

Forrige tirsdag var Jonatan Spang hyret til at underholde Presselogen på Christiansborg. På trappen op til Folketinget mødte han tilfældigt Lars Løkke Rasmussen, der stod og røg. Sidst de to mødtes, stillede statsministeren velvilligt op i ’Tæt på sandheden’s nytårsspecial, og siden har Jonatan Spang og hans hold uge for uge været efter Løkke.

Situationen blev akavet.

»Han sagde, at han syntes, vi havde været lidt efter fonden, og det er helt rigtigt. Lars Løkke er jo også bare en mand, og så er det måske søndag aften, og han og Sólrun har lige hentet en skærekage, og så kommer vores program, hvor de begge to er nævnt. Og det ér da synd, for det kan ikke være sjovt at se. Og han virker oven i købet som en sød fyr. Men det er jeg nødt til at sætte mig ud over«.

Nogle gange taler Jonatan Spang, som om han er vært i børne-tv. Med en lidt overdreven diktion, stemte s’er og stor begejstring. Og som om det, der kommer ud af munden, kommer lidt bag på ham selv. Andre gange lytter han, går med. Siger »nå ja, det havde jeg ikke selv tænkt på«. Siger »jeg tror faktisk, du har ret«. Siger »det her kommer jeg til at tale med min kæreste om«. Den tvivl, der ikke er plads til i programmet, er massivt til stede i ham selv:

»Jeg synes grundlæggende, at verden er meget lidt sort-hvid, og har nok tendens til at synes, alle har ret. Alt det får jeg en pause fra i showet«.

Jonatan Spang siger selv, at han ikke bliver nervøs. Han siger selv, at han ikke mister fodfæstet under pres. Men det er alligevel, som om der bor en uro bag de mørke øjne, der er det fregnede, lyse ansigts absolutte fikspunkter. Noget, der kan antændes. Og så kan man godt se for sig, at nok er han en mand, der bliver ovenud begejstret, hvis det lykkes holdet bag ’Tæt på sandheden’ at skaffe en buste af Lenin. Men han er også en mand, som kan blive tilsvarende rasende, hvis det ikke lykkes. Når det nu var en buste af Lenin, Jonatan Spang ville have.

Foto: Peter Hove Olesen Hvert program varer en halv time og er en kraftpræstation for Spang, der som vært leverer ugeaktuel satire, har andre komikere på besøg som gæstestjerner og spiller sketches, hvor han sagtens kan være to personer på en gang.

Hvert program varer en halv time og er en kraftpræstation for Spang, der som vært leverer ugeaktuel satire, har andre komikere på besøg som gæstestjerner og spiller sketches, hvor han sagtens kan være to personer på en gang. Foto: Peter Hove Olesen

Humoristisk Marshall-hjælp til Sverige

Jonatan Spang arbejder to steder, når han laver ’Tæt på sandheden’. I DR Byen, hvor han er, den dag programmet skal optages. Og så i produktionsselskabet Small Shoes’ lokaler på Vesterbrogade, hvor han sidder det meste af ugen og skriver på showet sammen med komikerne Michael Christiansen, ’MC’, og Jesper Juhl.

Her i DR Byen er arbejdsdagen begyndt med et møde, hvor Jonatan Spang sammen med fire andre har gennemgået manuskriptet til ugens program. Den akavede trappesnak med statsministeren er blevet til en sketch, hvor Jonatan Spang skiftevis skal spille sig selv og Løkke.

»I løbet af sketchen bliver han mere og mere far-agtig over for mig ... så vi har fundet en lille kasket med en propel på, men det er også lidt et spørgsmål om, hvornår jeg drukner i rekvisitter«, siger Jonatan Spang til de andre.

»Tror vi på, at jeg kan stå med en karton smøger og kasket og slikkepind og pis og lort? Nå, det må vi jo lige prøve af«.

Programmet skal også indeholde et indslag om planen om udflytningen af Radio24syv, et båndet indslag med Pernille Vermund fra højrefløjspartiet Nye Borgerlige – foruden et fast indslag om svenske tilstande, hvor Jonatan Spang toner over i sort-hvid, mens lyden skratter, og han med en gammeldags mikrofon henvender sig til Sveriges »ganske få tilbageværende frihetskämpar«, i denne uge med gæstestjernen Frank Hvam.

For nogle uger siden tonede Jonatan Spang pludselig frem i det svenske debatprogram ’Opinion Live’ på SVT, hvor han med pokerfjæs mansplainede over for et panel af gravalvorlige, svenske debatkvinder, at hans program leverer »humoristisk Marshall-hjælp« med det formål at skabe et »oprør i det svenske folkedyb« – det skete, efter at hans parodi på krimiserien ’Broen’ og den svenske politiske korrekthed var gået viralt i Sverige. Det er det, man kunne kalde aktivistisk humor.

Det er det også, når Jonatan Spang i eget navn fremsætter et borgerforslag for højere vandtryk i København for at spænde en paradoksal snubletråd ud foran venstrepolitikeren Søren Pind, der på den ene side har udtalt, at han har svært ved at tage borgerforslag alvorligt, og på den anden side forsøger at slå politisk mønt på et højere vandtryk i hovedstadens haner.

Eller når Spang forsøger at skabe et kollektivt finanseventyr ved at opfordre seerne til at investere i den indiske kryptovaluta Indicoin.

Det demokratiske projekt

Satirens indgriben i virkeligheden er ikke altid lige populært. Da Jonatan Spang sidste år blandede sig i det sårbare pressemøde, hvor den københavnske borgmester Anna Mee Allerslev valgte at træde tilbage, og stillede borgmesteren spørgsmål om frysemad og tv-serier – som var referencer til borgmesterens egen valgvideo – blev han dømt ude af det politiske Mediedanmark med kulturminister Mette Bock i spidsen.

»Det er altså langt, langt ude, at man kan tillade sig det«, lød det fra kulturministeren.

Shitstormen var massiv, og der findes stadig politiske journalister, der mener, at Jonatan Spangs opførsel har haft ødelæggende effekt på politikernes åbenhed over for pressen.

Når kritikken rammer, har Jonatan Spang ikke nogen at gemme sig bag. Programmet bærer hans navn, og det er en vigtig pointe. Det fortæller Jonatan Spang, da vi mødes en formiddag i produktionsselskabet på Vesterbrogade.

»Alle de der år, hvor Mikael Bertelsen lavede ’De Uaktuelle Nyheder’ på DR 2, sad jeg og tænkte: Ér det så Mikael Bertelsen? Altså, er det en ironisk sideskilning? På mig virkede det, som om det måske var det i begyndelsen, men efterhånden satte den sig bare fast. Jeg kunne ikke aflæse det, og det er ikke sådan, jeg vil være«, forklarer Jonatan Spang.

»Jeg er her for at være ærlig om min egen indignation. Det er ikke et ironisk show, hvor jeg gemmer mig bag en facade. Jeg står inde for alt det, vi laver«.

Da Jonatan Spang var teaterdirektør på Nørrebro Teater, var han glad for at være en del af »noget større«. Dengang var projektet at modernisere komedieteatret. Med ’Tæt på sandheden’ føler han, at han har genfundet ’Det store projekt’.

»Vi prøver at gøre samfundet interessant for nogen, der måske ikke orker at se TV-Avisen hver aften. Når jeg læser en artikel i Information, kan jeg fandeme godt forstå, at det ikke er alle mennesker, der læser den avis. Ligesom jeg godt kan forstå, at det ikke er alle, der forstår den politiske verden. Mange af de her ting er stillet på en hylde så højt oppe, at det kun er en lille del af befolkningen, der kan nå dem, og vi forsøger så at få tingene lidt ned på jorden. Skabe en bevidsthed om, hvad der foregår i verden, ved at formidle udviklingen sjovt og underholdende. Vi peger på sprækkerne. Det er på mange måder et demokratisk projekt«, siger han.

Gummiskoene på betonen

Efter mødet i DR Byen, hvor Jonatan Spang og hans fire kolleger har gennemgået manus, er der en kort pause, før der er briefing med hele holdet.

»Jeg skal også kunne lidt udenad. Jeg læser lige«, siger Jonatan Spang til indspilningslederen Linda.

Så går han. Drejer om hjørnet ned ad en af DR Byens højloftede, lange og mennesketomme gange og går med drengede og fjedrende skridt under lysstofrørene, mens han holder manus foran sig. Gummiskoene møder det grå beton i en tøffende lyd. Da han ikke kan komme længere, vender han om og går tilbage, hvor han kom fra, uden at tage øjnene fra papirerne. Frem og tilbage, igen og igen. Hver gang han nærmer sig, kan man høre ham messe teksterne til dagens udsendelse, indtil stemmen forsvinder igen:

»... Og Sólrun? Tænker du slet ikke på Sólrun? Når du laver dit lille satireprogram? Det er altså et problem, at du kalder hende Hvaldrabsdottir, fordi den rigtige familien Hvaldrabsdottir er jo en stolt færøsk fiskerfamilie, der har bidraget rigtig meget til Løkkefonden«.

Foto: Peter Hove Olesen Som barn drømte Jonatan Spang om at blive opfinder og have et værksted ligesom sin morfar, hvor man kunne gå og sætte ting sammen på nye måder. Som 21-årig blev han i 1999 både optaget på Skuespillerskolen i Aarhus og vandt DM i Standup. Det indledte en karriere, hvor han lever af at sætte ord sammen og fortælle historier.

Som barn drømte Jonatan Spang om at blive opfinder og have et værksted ligesom sin morfar, hvor man kunne gå og sætte ting sammen på nye måder. Som 21-årig blev han i 1999 både optaget på Skuespillerskolen i Aarhus og vandt DM i Standup. Det indledte en karriere, hvor han lever af at sætte ord sammen og fortælle historier. Foto: Peter Hove Olesen

Det svære privatliv

For ti år siden var Jonatan Spang netop begyndt som direktør på Nørrebro Teater. Han spillede stadig skuespil og underholdt om aftenen som standupper ved private fester. Teatrets tidligere direktør, Per Pallesen, havde ifølge Jonatan Spang makuleret sine arkiver og taget harddisken ud af sin computer, så Spang og hans direktørmakker, Kitte Wagner, måtte begynde helt forfra. Det var så stort et arbejde, at Jonatan Spang i en periode fik udskrevet hjertemedicin.

I dag arbejder han stadig meget. Og når man betragter ham i løbet af en produktionsdag, hvor omkring 30 menneskers arbejde afhænger af hans præstation, hans timing og hans nærvær i de 30 afgørende minutter, programmet varer, virker presset betydeligt. Men den antagelse fejer han væk her ved mødebordet på Vesterbrogade.

»Efter første sæson, hvor der selvfølgelig havde været tryk på, sagde min kæreste bagefter, at hun syntes, det havde været virkelig hårdt«, siger Jonatan Spang.

»Men så kan jeg jo godt mærke, at det synes jeg slet ikke ...«, siger han, mens stemmen forsvinder ind til en hvisken.

»Jeg synes jo helt ærligt, at jeg er blevet så god til, at arbejdet ikke fylder det hele. Men min kæreste synes, at jeg er fraværende, mentalt. Hun synes, jeg glemmer ting, som hun synes er vigtige. Aftaler. Eller ting, hun har fortalt mig om. Der ér jo en eller anden mental kapacitet, og når den er fyldt op, så er der bare ikke plads til mere ...«.

Okay, dét her, det siger jeg lige højt, for det må sgu være spændende, når det kommer ud af min mund

Mest af alt synes Jonatan Spang selv, at det går meget bedre med at sætte grænser for arbejdet, end det gjorde for ti år siden.

»Dengang kunne et projekt være fuldstændigt altfortærende for mig. Altså, hvor mit liv gik i stykker. Min lejlighed var fuld af sedler og post-it-notes, og der stod opvask fra tre uger, og der lå vasketøj overalt på gulvet, og det hele var snavset, og kvinderne skred. Fordi jeg arbejdede alt for meget. Og sådan er det ikke mere«.

Han tænker lidt.

»Men jeg bliver nok besat af mit arbejde. Jeg kan godt være træt af det og drømme om at have fri, men så havde jeg for eksempel fri mellem første og anden sæson, og det synes jeg jo ...«, han hvisker igen, »... jeg synes faktisk, det er lidt ... kedeligt?«.

Du keder dig, når du holder fri?

»Ja. Jeg synes nok, at det er mere spændende at møde på kontoret sammen med Jesper og MC og skulle have noget til at gå op, og vi skal tage nogle hurtige beslutninger og være klar til på søndag. Det er det fedeste. Jeg synes nok, at det virkelige liv er lidt kedeligt«.

Kan du bedst lide dig selv, når du arbejder?

»Altså, helt ærligt ja. For jeg slipper jo lidt for mig selv. Der er noget andet, der bliver vigtigt. Lige nu sidder jeg og snakker om mig selv og mig selv og mig selv, ikke? Og man bliver skør af det. Hvis vi taler i tre timer om mig, så får jeg jo en opfattelse af, at jeg er superinteressant. Og det er jeg jo ikke. Overhovedet ikke«.

Jonatan Spang ryster på hovedet.

»Jeg møder nogle gange kendte mennesker, som er skrækkelige. Og hvor jeg tænker, at de er blevet skrækkelige, fordi der var en masse mennesker, der kiggede på dem og tænkte: »Næ! Fortæl mere!«. Og jeg kender godt den der side i mig selv, hvor man pludselig får det sådan, »okay, dét her, det siger jeg lige højt, for det må sgu være spændende, når det kommer ud af min mund ...«. Så jeg er nok også blevet lidt bange for den der side, hvor det er mig selv, der fylder«.

Der stod opvask fra tre uger, og der lå vasketøj over alt på gulvet, og det hele var snavset, og kvinderne skred

Man kunne også godt spørge, om du har et problem med at give plads til dig selv?

»Jamen, det kan jo ikke passe!«.

Jonatan Spang griner. Så er han stille.

»Men hvis vi opdeler kategorisk i privat og professionelt, så er det da klart, at jeg har søgt hen mod det professionelle i mit liv, dér, hvor tingene er mere simple for mig. For alt det, der handler om følelser, er meget mere sårbart for mig, og også sværere at håndtere og navigere i. Jeg har også nemmere ved at fortælle folk, hvad jeg forventer, eller at jeg er skuffet over dem, i den professionelle del af mit liv. Det er meget mere kompliceret for mig i mit privatliv. Så det professionelle liv har helt klart fået mest. Og så melder spørgsmålet sig jo: Hvornår har det professionelle fået nok? Og det ved jeg faktisk ikke«.

Han smiler.

»Nu tænker jeg så, hvordan jeg selv ville læse det her interview. Jeg ville tænke: Nu sidder han der og fylder ud over det hele, han er plastret ind i avisen, og han er i fjernsynet ... og så siger han, at han har svært ved give sig selv plads?«.

Problemet med ’Bamses fødselsdag’

»Jeg kan faktisk ikke forstå, hvorfor vi ikke har lavet en lejlighedssang før«, siger Jonatan Spang til to af kvinderne fra produktionen i DR Byen. De står uden for studiet, han drikker en kop kaffe og spiser en bolle fra en snackbuffet.

»Da Mette Frederiksen blev 40, havde vi faktisk snakket om at skrive en fødselsdagssang til hende. Er det ikke også bare vildt, at hun kun er 40? Nej, lad mig formulere det på en anden måde: Er det ikke vildt, at jeg er lige så gammel som Mette Frederiksen? Det er faktisk det, jeg mener. Hun er statsministerkandidat, ikke? Og jeg er ... ja, hvad fanden er jeg?«.

Jonatan Spang er hele tiden i bevægelse, både her og på scenen. Snakker. Synger lidt. Knipser en del. Drikker vand. Bliver efterlyst en del af indspilningslederen, hvor det hver gang viser sig, at han er ude at tisse.

Inde fra studiet høres små triller fra hammondorglet, teknikerne kæmper med at finde en løsning, så musikeren kan holde tempoet. Imens finder Jonatan Spang de lange gange igen. Messer, betoner, lærer udenad.

Da han er tilbage, kører en ung kvinde fra produktionen rundt på et DR-løbehjul.

»Er det bare sådan noget, man må lege med eller hvad? Må jeg også?«, spørger Jonatan Spang og kører en tur.

»Så meget fritid plejer der altså ikke at være, vil jeg bare lige sige«, råber han over den ene skulder.

Da de tekniske prøver skal i gang inde i studiet, er produktionen omkring tre kvarter forsinket. Jonatan Spang ser for første gang lidt træt ud, hovedpinen har sat ind.

Problemet med festmusikeren er, at karaoke-bolden, der viser teksten til den ugeaktuelle lejlighedssang, ligger forprogrammeret på en server. Og derfor skal hammondorglet ramme boldens tempo nøjagtigt og ikke bare falde ind i en rar rytme sammen med publikum, som festmusikere er vant til at gøre i forsamlingshusene.

Teknikerne har forsøgt at løse problemet ved at spille takten i festmusikerens øresnegl, men det duede ikke. Nu prøver de at lade festmusikeren høre ’Bamses fødselsdag’ i øresneglen, såkaldt cue-musik, samtidig med at han selv spiller, men det ser ud til at forvirre ham. Derudover kan Jonatan Spang næsten ikke høre orglet, når han sidder ved studiets skrivebord med sin øresnegl i.

Da festmusikeren spørger, om det mon er nødvendigt, at han hører cue-musikken i øret, ser Jonatan Spang ud til at have fået nok.

»Det er det. Vi skal holde tempoet helt præcist«, siger han bestemt.

Så øver han Løkke-sketchen igen, og derefter er der prøve på det båndede indslag med Pernille Vermund. Oppe på skærmen fortæller hun, at hun forestiller sig, at det vil være ligesom at komme i fængsel at sidde i Folketinget, og at hun håber på at kunne løse landets integrationsproblemer på fire år.

Imens sidder Jonatan Spang ved sit skrivebord. Vi får øjenkontakt, og han vifter hænderne ind foran sit ansigt som en vinduesvisker. Den gestik, der plejer at betyde ’Spejlblank’. Og det er ikke en del af showet.

Definitionen på u-macho

Jeg spørger Jonatan Spang, om han ser sig selv indtage en mere »macho-agtig rolle« end tidligere, i ’Tæt på sandheden’. Det gør han ikke.

»Nej, macho, det kan jeg virkelig ikke med ... Altså, jeg tror, jeg har været definitionen på u-macho i så mange år, så hvis jeg pludselig skulle springe ud som macho? Det ville simpelt hen være for stor en psykisk split«.

Han griner.

Jonatan Spang er vokset op i rare og venstreorienterede rammer i Gladsaxe. Moren var pædagog, faren var ingeniør.

»De var skilt, men min far boede ikke så frygteligt lang væk. Og jeg var også hos ham, som delebarn, jeg var bare langt mere hos min mor«, siger Spang.

»Så jeg er jo ligesom vokset op hos min mor med en storesøster og sådan noget. Og jeg vil godt gå med på, at der har været en rejse, som for mig også har handlet om at tage en maskulinitet på sig. Da jeg var yngre, følte jeg nok, at det måske var svært at finde den rigtige måde at være mand på, og det er blevet nemmere med alderen«.

Jonatan Spang smiler.

»Men altså, i min barndom og i hele den tid var der da helt klart nogle ting, som var det, mænd stod for. Krig, for eksempel, det var noget, mænd lavede, fordi de skulle måle pik. Penge og kapitalisme var også noget, mænd havde fundet på. Også for at måle pik, ikke? Og det tog alligevel nogle år, før man kunne tillade sig at sige: »okay, men var det så meget anderledes under Margaret Thatcher?«. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at jeg er vokset op med at det med at være en mandemand, det var ikke et plusord«.

I ’Tæt på sandheden’ prøver Jonatan Spang hverken på at lave venstreorienteret eller højreorienteret komik. Eller feministisk komik. Eller macho-komik for den sags skyld ...

»Folk med en overbevisning er kedelige komikere«, siger han.

»Så det skal man prøve at undgå. Men der har været meget totalt forudsigeligt venstreorienteret komik herhjemme. Så når jeg så stiller mig op og skyder på begge sider, opleves det derfor af nogle, som om jeg er en rasende højreorienteret nationalist«.

Han nævner historien, der gik viralt i Sverige, parodien på ’Broen’.

Foto: Peter Hove Olesen I ’Tæt på sandheden’ prøver Jonatan Spang hverken på at lave venstreorienteret eller højreorienteret komik. Eller feministisk komik. Eller macho-komik for den sags skyld.

I ’Tæt på sandheden’ prøver Jonatan Spang hverken på at lave venstreorienteret eller højreorienteret komik. Eller feministisk komik. Eller macho-komik for den sags skyld. Foto: Peter Hove Olesen

»Mange af dem, som støttede op om den historie, var jo svenske nationalister, som synes, at kampen mod den politiske korrekthed og feminisme er vigtig, men skal jeg så sige: »Åh nej, nu er jeg endt på det forkerte hold, så nu har jeg et problem«? Jeg bliver altså anklaget den ene dag for at være den mest ræverøde socialist og dagen efter for at være det stik modsatte, og det er så det figenblad, jeg kan holde op foran mig«.

Da jeg så de første tre afsnit af anden sæson, bed jeg mærke i, at du har jokes om indvandrere som kriminelle, som pushere, som dovne, der ikke gider lære dansk, som hustrumishandlere og som gruppevoldtægtsmænd. Hvad tænker du selv om det?

»Det er et godt spørgsmål. Indvandring kommer til at fylde meget i showet, fordi det fylder sindssygt meget i nyhederne. Men jeg forsøger at finde en balance og kører jo også på Inger Støjberg. I forbindelse med regeringens ghettoplan har jeg peget på, hvordan politikerne bruger indvandringen til at fremstå hårde. De kan ikke stramme mere på de mennesker, som skal ind i landet, så nu er de nødt til at stramme på de mennesker, som allerede bor her«.

Et stort visitkort

Mens ingen kiggede, er der sket noget på scenen inde i studiet. I hammondorglets fulde længde hænger nu et stort, lilla banner med hvide tal og bogstaver, en reklame for festmusikeren, komplet med e-mailadresse og telefonnummer. »Levende musik skaber en levende fest«, står der.

Selv står festmusikeren uden for studiet, han har skiftet til sort jakkesæt og lyserødt slips, generalprøven nærmer sig. En af produktionens mandlige medarbejdere kommer hen til ham.

»Vi er simpelt hen nødt til at pille det visitkort af, som du har siddende på orglet. Det går desværre ikke«, siger han.

»Det er helt okay«, siger festmusikeren og smiler, »men det er skruet fast«.

Så forsvinder de ind i studiet.

To lydmænd prøver en sidste ting, der skal få lejlighedssangen til at spille bedre. Noget med en højttaler. Den ældste af lydmændene går ud bagved i teknikken. Den yngre bliver.

»Det er det der cue, det går alt for langsomt«, betror festmusikeren ham. »Jonatan vil gerne synge sangen meget hurtigere, det vil alle ... Det er et meget dårligt cue«.

Så sætter han fingrene til tangenterne og spiller ’Bamses fødselsdag’. Igen.

Indspilningslederen Linda kommer ind.

»Vi henter vores prøvepublikum nu«, siger hun.

Festmusikeren sender hende et stort smil oppe på scenen.

»Jeg er sgu bange for, jeg klarer den!«, siger han.

Det rigtige bord til shampoo

Jonatan Spang havde ingen synderlig 40-års krise. Men han har lagt mærke til, at han ændrer stemmen en smule, hvis nogen spørger, hvor gammel han er.

»Jeg tager lidt for hårdt fat om ordene. Sådan: »Jeg er 40. Ja, deter jeg. Og det har jeg det rigtig fint med««.

Han smiler. Men når han ser sig rundt i sit liv, ser han meget af det, han havde håbet, han ville se, når han var 40. Han er glad for sit arbejde. Han elsker sin kæreste højt, de har været sammen i to år og har købt hus sammen, og nu er han blevet sådan en mand, der frivilligt bruger lørdag formiddag på at finde det rigtige bord til shampooen på badeværelset.

Til gengæld føler han ikke, at han har nået sit mål. Og sådan kommer han heller aldrig til at have det, er han bange for.

»Trangen til, at det skal hele tiden være vildere ... den har jeg nok. Ligesom hvis en klovn står og jonglerer, og der står en mand ved siden af ham og råber: »Kan det ikke blive hurtigere? Mere sindssygt? Kan du ikke lave noget andet samtidig?«. Den trang, dét er nok opgaven for mig. At holde den væk. Slå den hårdt med en pind og sige: »Væk med sig!«. Det kæmper jeg nok stadig med at lære«.

Hvad kunne der ske i dit privatliv, som ville ændre den måde, du lever dit liv?

»Jamen, jeg skal da have et barn«, siger han.

»Det er da det, der skal ske«.

Hånden søger til skægget igen.

»På en måde er det også sindssygt, at jeg ikke har fået det endnu«.

Fjender og frihed

Efter generalprøven i DR Byen retter Frank Hvam og Jonatan Spang et par småting i den svenske sketch ude bagved i teknikken. Hvam sletter ordet ’sexslave’, ordet ’voldtages’, og så sletter de sammen en sætning om, at kriminalitet er kulturelt betinget.

»Den var lidt hård«, som Hvam siger.

En af publikumsopvarmerne kommer med lidt efterkritik til generalprøven.

»Tempoet i sangen føles lidt langsomt ... kan det sættes op?«, spørger han. Det kan det så ikke.

Jonatan Spang og Frank Hvam går ud på gangen uden for studiet. Festmusikeren kommer forbi.

»Jens, det var pisserart, at du havde sådan en ’Så starter vi’ på orglet, for så rammer jeg den«, siger Jonatan Spang.

»Ja. Jeg tænkte lige på at opbløde den der ...«, siger festmusikeren og smiler.

Efter aftensmaden har Jonatan Spang tid til et lille hvil, hovedet har det bedre. Så får han kostume på. Og sko, der klikker mod betongulvet.

Foran studiet kysser han kæresten, Louise, der er kommet for at se showet, fordi de skal til en fødselsdag senere. Hun finder sin plads på publikumsrækkerne inde i studiet, han er klar til at gå på scenen. Under showet klapper publikum. Griner og hujer.

Da optagelserne er slut, går Jonatan Spang ovenpå og skifter, det gør Frank Hvam også. På vej hen til elevatoren taler de lidt om Pernille Vermund. Om at Jonatan Spang er flyttet ind i det villakvarter, hvor Casper Christensen i forvejen holder til. Så vender Frank Hvam tilbage til Jonatan Spangs akavede møde med statsministeren foran Christiansborg.

»Det var rigtig godt, du tog den samtale med Løkke på trappen, Jonatan. Det er sådan, en rigtig satiriker gør. Det er måden at ryste det af sig på, ikke?«.

»Det er det jo«, siger Jonatan Spang.

»Du skal bare skaffe dig så mange fjender som overhovedet muligt. Så du simpelt hen ikke har nogen grund til at være venner med nogen«, siger Hvam.

»Men det bliver jo så også sværere at få hjælp til noget som helst«, siger Spang.

De går ind i elevatoren. Trykker.

»Ja«, siger Frank Hvam.

»Det gør det«.