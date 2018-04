Forvirrende modeudtryk: Når folk skriver at en café er 'SÅ fin', er caféen så det værste skodsted?

Hvis du nu havde gæster og spurgte, om de ville have kaffe, og de så sagde, ’ja, det er SÅ fint’ med tryk på SÅ, hvad ville du så tænke? Sådan ser den sproglige virkelighed ud i øjeblikket: Man kan meget vel få kastet et ’det er SÅ fint’ eller den reducerede variant ’SÅ fint’ efter sig. For vi har fat i et af tidens hyppigt brugte modeudtryk.

Jeg kan fortælle dig, at hvis jeg havde tilbudt en gæst kaffe, og vedkommende så sagde, ja, det er SÅ fint – måske er det sket i virkeligheden, måske ikke – så ville jeg føle, at jeg var et barn, der lige havde begejstret mor. Nååårh, det er SÅ fint, lille skat. F.eks. fordi jeg havde lavet en perleplade, der imponerede mor, eller fordi jeg havde lagt en pølle i potten for første gang. I mine ører er ’SÅ fint’ en måde at rose på, som henvender sig til en slags kompetencesvage personer som f.eks. børn. Altså nogle, som man ikke regner med kan finde ud af det, man roser dem for. F.eks. at lave en flot perleplade, en pølle i en potte eller kaffe til en gæst. Nååårh, lille ven, kan du virkelig finde ud af at lave kaffe? Altså kærligt på en nedladende måde. Som at sige ’dygtiiiiiig!’ til et voksent menneske i stedet for til sin hund.

Ugens ord Marianne Rathje skriver på denne plads hver mandag. Hun er postdoc ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet, og har før bl.a. forsket ved Dansk Sprognævn.

Jeg kom til at tænke på udtrykket forleden da DMI’s meteorologer vandt en sprogpris for bedste tekst på de sociale medier, og de glade vejrfolk tweetede om sejren med det påhæftede hashtag #DetErSåFint. Vejrprofeterne roste altså sig selv som en mor til et barn. Nårh, hvor er vi dygtige.

Man kan f.eks. se ’så fint’ brugt i anmeldelser på nettet. »Så fint og hyggeligt«, skrev en bruger om en café, hvor vedkommende havde været kunde. »Det er så fint«, skrev en anden om et museum, han havde besøgt, og »så fint« skrev en tredje om et slot, som var en positiv oplevelse. »Så fint gammelt sofabord med skuffe«, reklamerer én for sit gamle bord på Gul og Gratis. »Så fint at slutte efter otte gange«, sagde deltageren Rosa, da hun røg ud af ’Den store bagedyst’ sidste år, og »Det er så fint, når gastronomi kan bringe mange mennesker sammen«, konstaterede direktøren for Aarhus Festuge på samme tidspunkt. Og da sangeren Christopher i ’Go’Morgen Danmark’ blev spurgt om, hvordan han har det med at synge om sex for piger ned til 12 år, sagde han: »Så længe det er catchy, og så længe det gør dem i godt humør og gør det for dem, som det skal, så synes jeg, det er så fint«.

Alle eksemplerne ovenfor er fra de sidste 2 år, og at det er blevet et af tidens modeudtryk, som man derfor også kan blive træt af, har man konstateret på magasinet Euroman. Her optrådte ’så fint’ nemlig i år på en liste over, hvad man skulle holde op med at sige i 2018: »Prøv i stedet med ’fint nok’ eller ’i orden’, hvis du gerne vil fortælle nogen, at noget er OK«. Mente man på herremagasinet.

Også i facebookgruppen Sprogbøffer & sprogjuveler har man været efter ’så fint’ efter et opslag, der lød: »Hjælp søges. Jeg kan ikke døje denne sætning: ’Det er SÅ fint!’ Hvad gør jeg?«.

Ud over de røster i gruppen, der fandt udtrykket irriterende, var der også nogle, der bemærkede, at de kunne være i tvivl om, hvorvidt der var tale om sarkasme, når udtrykket blev brugt, og at den, der siger det, ofte mener det modsatte. Denne ironiske brug stødte jeg selv på forleden i en mail fra en sur studerende, som jeg havde irettesat: »Det er så fint, Marianne«.

Denne indledning forvirrede mig, eftersom resten af beskeden viste, at den studerende absolut ikke syntes, at det var positivt at blive korrekset.

Et andet eksempel på ’så fint’, der bruges sarkastisk, har jeg fundet på Twitter: »Nå men @postnorddk kan åbenbart ikke hjælpe med min pakke fordi @PostNordSverige stadig har den. #detersåfint«.