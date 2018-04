Verdens første forfatter var en irakisk prinsesse, og hun skrev fuldkommen fantastisk poesi

FOR ABONNENTER

Du godeste, hvor er jeg træt af, at folk opfører sig, som om at begær er den eneste gangbare grund til at gå i seng sammen. Klientpar kommer ind i min sexologpraksis og begræder, at de ikke længere bliver akut liderlige på hinanden og tror, der er noget galt.

De har en forventning om, at et knald skal starte med spontant lyst, og tit går relationen helt i hårdknude, fordi den ene eller begge går og venter forgæves på, at et liderlighedslynnedslag skal varsle startskuddet til sex.

Mange overser, at det vilde gensidige begær først og fremmest hører forelskelsen til: Det er indlejret i os fra naturens side, for at vi skal føle et stærkt nok incitament til at gide formere os og føre arten videre. Efter nogle år er det hormonrush, der giver det intense begær efter den udkårne, ude af blodet.

Ideen om, at et etableret sexliv skal være båret af spontan lyst, får mange mennesker i gode og sunde forhold til at opleve, at de på det seksuelle felt går rundt i en konstant mangeltilstand. Det er en skam, for vi kunne have det helt anderledes.