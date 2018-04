Pressenævnet kritiserer Politiken Nævnet kritiserer Politiken for manglende forelæggelse af kritiske udsagn.

I en artikel i oktober 2017 omtalte Politiken en tv-serie om skattejagt på skibsvrag, som var blevet vist på DR 1 i august og september samme år. I artiklen udtalte en flådehistoriker og en flådehistoriker og marinarkæolog sig kritisk om tv-seriens tilgang til de genstande, der blev fundet i skibsvragene.

De to medvirkende skattejægere og tv-seriens producent har klaget til Pressenævnet over, at skattejægerne ikke fik mulighed for at udtale sig i artiklen.

Pressenævnet finder, at de kritiske udsagn kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende. Nævnet udtaler derfor kritik af Politiken for ikke at give de to medvirkende skattejægere mulighed for at besvare beskyldningerne i sammenhæng med, at de blev fremsat.

Pressenævnet har pålagt os at bringe ovennævnte meddelelse. Hele kendelsen fra Pressenævnet kan læses på pressenaevnet.dk.