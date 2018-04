Der er masser af blod og action i Westworld, men det fremstår som gøgl i en mekanisk fortælling Anden sæson af sidste års tv-sensation, ’Westworld’, skuffer som en soap tilsat revolutionsromantik og lommeeksistentialisme.

Det, der fascinerer os ved en robot, er, at den er en maskine. Men den skal også ligne et menneske. Den skal minde os om, men samtidig være noget andet. Som automationen Olympia i E.T.A. Hoffmanns novelle ’Sandmanden’, der i 1906 fik psykologen Ernst Jentsch, og siden Freud, til at tale om den psykologiske tilstand das Unheimliche som en mental uro, der opstår i mødet med noget, vi ikke kan placere. Det er en uhygge, vi oplever, når hjernen står over for det, der på samme tid er genkendeligt og fremmed, levende og dødt, menneske og maskine.