Slumdog ballerinaer: Foto fra verdens mest alternative balletstudio vinder flot pris Den svenske fotograf Fredrik Lerneryd vandt 1. pladsen i 'Contemporary Issues' i Sony World Photography Awards for et udvalg af sine 'Skum Ballet' - billeder.

I et mørkt rum i en lige så mørk gade i Afrikas største boligslum er nogle børn ved at feje et gulv, der ikke kan fejes. Støvskyerne står op fra det lerklinede underlag og henlægger rummet i en grå partikeltåge.