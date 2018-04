Næste uges kultur: Hun er gået fra funky robotvæsen til rendyrket pussy power

BEAT

Janelle Monáe: Dirty Computer. Nyt album ude 27. april

Det er fem år, siden Janelle Monáe sidst udgav et album. Dengang var hun mere androide end menneske, men stadig et af de mest funky robotvæsener, man kunne møde.

Siden er Monáe både slået igennem som skuespiller med sin rolle i Oscar-vinderen ’Moonlight’ og har fundet ind til sin egen krop med sit pussy power-statement, singleforløberen ’Pynk’. Og som om forventningerne ikke var store nok efter den og singlen ’Make Me Feel’, forlyder det, at Prince arbejdede på ’Dirty Computer’, inden han døde. (Sim-L)

TV

The Handmaid’s Tale – sæson 2. HBO Nordic. Premiere 26. april

Man kan vist roligt sige, at Bruce Millers seriefilmatisering af Margaret Atwoods science fiction-dystopi fra 1985 blev vel modtaget, da den for præcis et år siden fik premiere på streamingtjenester verden over. Dens skræmmende skildring af en verden, hvor fertile fattige kvinder er reduceret til formeringsinstrumenter for en dekadent kaste af magthavere, ramte noget, og Elisabeth Moss – allerede en stjerne efter sin fremragende indsats i såvel ’Mad Men’ som ’Top of the Lake’ – leverede i rollen som tjenerinden Offred en præstation så intens og troværdig, at alt andet end næsegrus beundring var en upassende reaktion.

Så selvfølgelig måtte der komme en sæson nummer to, og den imødeser vi med skrækblandet forventning. Thi ligesom man aldrig skal gå tilbage til en fuser, er det også farlig trafik at forsøge sig med at gentage en monumental succes. (palle)

KUNST

Johannes Larsens Have. Sophienholm. Til 10. juni

Sophienholm har åbnet dørene for noget af al den kunstneriske inspiration, som udgik fra to vigtige haver på Fyn: dels den store have omkring kunstnerparret Alhed og Johannes Larsens hjem på Møllebakken i Kerteminde, dels den lidt mindre Anna og Fritz Sybergs have omkring Pilegården i nærheden. 100 malerier, tegninger, tryk etc. fortæller om de roller, som haver kan spille i især Johannes Larsens og Fritz Sybergs malerier. De kan være enten nyttehaver, prydhaver eller køkkenhaver eller fortolkninger af Dødens Have og Paradisets Have.

Anledningen til udstillingen er 150-året for Johannes Larsens fødsel i 2017. I forbindelse med ’Johannes Larsens Have’, som varer til 10. juni, er udgivet bogen ’Haven ved Havet’. (pmho)

TEATER

Den kroniske uskyld. Iscen.: Elisa Kragerup. Skuespilhuset. Premiere 26. april

For første gang sættes Klaus Rifbjergs ’Den kroniske uskyld’ (1958) op som teater. Hvordan vil det mon gå? Da romanen – for første og måske også for sidste gang – blev filmatiseret, det var af Edward Fleming i 1985, gik det virkelig galt. Filmudgaven fik pænt med tæsk af anmelderne.

Her er det Elisa Kragerup, der står for iscenesættelsen i Skuespilhuset, så det går næppe helt galt. Der er lagt op til en ung og intim opsætning, hvor publikum sidder rundt om på bænke. (theil)

FILM

Lady Bird. Instr. Greta Gerwig. Biografpremiere 26. april

For mange af dem, der opfattede ’The Shape of Water’ som den forudsigelige Oscar-triumfator, var den femdobbelt nominerede ’Lady Bird’ det friske alternativ.

Filmen er instrueret af Greta Gerwig, der som skuespiller fik sit store gennembrud i og som ’Frances Ha’. I ’Lady Bird’ følger man i sædekomediens skikkelse en ung og kontrær californisk piges svære modningsproces, og Saoirse Ronan er strålende i hovedrollen. (sko)