»Lig jeres hånd i min«: Thomas Blachman må altså lære forskellen på 'ligge' og 'lægge'

»Alle børn i DK, lig jeres hånd i min. Millioner af børn, lig jeres hånd i min«.

Sådan sagde Thomas Blachman for et par uger siden i ’X Factor’-finalen, mens han på prædikantmanér lagde sin hånd på kameraet, så børnene hjemme i stuerne kunne ’ligge’ deres hånd på skærmen og fornemme Blachmans kraft og kærlighed til ungdommen. Samtidig fik han lige lært børnene, at det tilsyneladende ikke længere hedder ’LÆG jeres hånd i min’.

Ugens ord Marianne Rathje skriver på denne plads hver mandag. Hun er postdoc ved Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet, og har før bl.a. forsket ved Dansk Sprognævn.

I tirsdags var den så gal igen. I det nye tv-program ’Blachman på skemaet’ forsøger ’X Factor’-dommeren, at få en 8.-klasse i den danske folkeskole til at være kreativ ved at give eleverne kreativitet på skoleskemaet med ham som lærer. Men det er sværere, end man skulle tro, at være uden for DR-studiet.

De unge taler bare om vejret i stedet for at åbne op og være kreative, som Blachman vil have dem til, så i et sidste desperat forsøg på at få eleverne til at finde kreativiteten frem på kommando tager han dem med i skolens gymnastiksal og bruger alternative metoder:

»Prøv at ligge jer ned på gulvet alle sammen«, siger Blachman.

Her skal de ligge og mærke sig selv. Måske er der nogle af dem, som ligger der på gymnastikgulvet og mærker, at Blachman konsekvent siger ’ligge’ i stedet for ’lægge’.

Nogle kunne få den tanke, at Blachman måske skulle lære de unge mennesker korrekt sprog i stedet for kreativitet. Så hård er jeg selvfølgelig ikke

Muligvis er det en del af et kreativt sprogbrug, som Blachman afprøver for at inspirere de unge, men jeg tror nu snarere, at Blachman har været så meget sammen med de unge, at tidens tendens til, at unge generelt erstatter en æ-lyd med en e-lyd, har smittet af på hans egen sprogbrug. Vi kender også til, at ’tænke’ bliver til ’tinke’, og ’pænge’ bliver til ’pinge’ i mange af de unges sprog. Og altså også at ’lægge’ bliver til ’ligge’.

Men det kan også være noget andet end en ændret udtale, der er på spil, nemlig noget med grammatikken: Nogle har svært ved at skelne mellem de udsagnsord, der har et genstandsled (lægge, sprænge, vække), og dem, som ikke har (ligge, springe, vågne).

Under alle omstændigheder vil der være nogle, der kunne få den tanke, at Blachman måske skulle lære de unge mennesker korrekt sprog i stedet for kreativitet. Så hård er jeg selvfølgelig ikke. Jeg tror bare, at hvis jeg fik lejlighed til det, ville jeg fortælle Blachman, at han er blevet smittet af de unges sprog, ligesom han nu smitter dem tilbage.

Og det kan være en alvorlig sag. Min egen mand er lidt af en drillepind – det var en del af hans charme, da vi mødtes – og derfor går han ofte og driller vores 12-årige datter med sætninger af typen »Jeg lå lige din madkasse i køleskabet« eller »Har du lige lagt og sovet?«, fordi han ved, at hun synes, det er sjovt.

Konsekvensen er, at det stakkels barn ikke længere kan finde ud af forskellen på ’ligge’ og ’lægge’. Er det sjovt?, spørger moren, som er sprogforsker.

Jeg undersøgte engang forskellige generationers indflydelse på hinandens sprog, og det viste sig f.eks., at de unge i undersøgelsen sagde færre bandeord i selskab med en person, der var på vedkommendes forældres eller bedsteforældres alder, end hvis de unge talte med en fra deres egen generation.

Omvendt, og måske mere overraskende, bandede bedsteforældre- og forældregenerationen mere, når de talte med et ungt menneske. Vi tilpasser os altså sprogligt set den, vi taler med.

På samme måde er Blachman måske begyndt at sige ’ligge’ i stedet for ’lægge’, fordi han er sammen med de unge. For at tilpasse sig dem, deres kultur og deres sprog og dermed møde dem i øjenhøjde. På et tidspunkt bruger han i programmet ’Blachman på skemaet’ også et ungdommeligt slangudtryk fra engelsk, nemlig at ’disse’.