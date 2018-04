Skuespiller Gustav Giese: »’Nak & Æd’ er et utroligt afslappende, hyggeligt og jordnært program«

Musik

Ennio Morricone

»Jeg hører vitterligt al slags musik og kan til tider føle en forvirring over min egen smag. Jeg oplever perioder, hvor noget trækker mere i mig end andet: en rockperiode, så techno, måske country og trap eller jazz. På det sidste har jeg hørt Ennio Morricones samlede værker igennem. Jeg opdagede, hvor meget der lå på Spotify, og begyndte så bare at lytte mig igennem det – det er nogle helt fantastiske fortællinger og stemninger, han kan skabe«.

Foto: Benjamin Nørskov

Teater

'Hospitalet' på Sort/Hvid

»Jeg går på teaterskolen, og jeg har gjort det til min lektie at se så meget teater som muligt. Det er ikke alt, der er lige interessant, og det er sjældent, at jeg for alvor bliver berørt. Men når jeg så virkelig bliver ramt, er det alle de kedelige aftener værd. Jeg følger Christian Lollikes arbejde og var forleden inde at se ’Hospitalet’ på teater Sort/Hvid. Det fik mig til at grine, men det skræmte mig også meget i sit groteske udtryk. Hans stykker fortsætter i mig, de får mig til at tænke videre, og det er dér, teater kan noget«.

Film

'Dunkirk'

»Det er svært at følge med i alle de gode film, der bliver lavet i disse år. Du skal jo også følge med i tv-serierne, og så er der ikke tid nok i døgnet. Jeg elsker ellers at gå i biografen og opleve film, der er skabt til det store lærred. Christopher Nolan er ekvilibrist til netop det, og hans seneste film, ’Dunkirk’, var da også en stor biografoplevelse«.

Bøger

Haruki Murakami: 'Norwegian Wood'

»For det meste læser jeg kun romaner, når jeg er på ferie. Det er enormt svært for mig at finde roen i min hverdag – jeg tænker på tusind andre ting. Jeg ville gerne være bedre til det, og det bliver jeg måske med alderen, hvis jeg øver mig. Jeg har lige været på Cuba, og der læste jeg blandt andet Murakamis ’Norwegian Wood’. Den var kedelig og monoton, og sproget havde en barnlig tone, som generede mig. Det skal der nok være mange, der er uenige i«.

Foto: Louise Herrche Serup

Koncerter

The Minds of 99 i Den Grå Hal

»For det meste er mine koncertoplevelser begrænset til om sommeren på festivaler. Jeg var dog i Den Grå Hal i november til The Minds of 99 med nogle venner. Det var ikke min idé, jeg havde ikke lyttet til dem før. Og så blev jeg overrasket. Jeg oplevede et nært forhold mellem publikum og band, og jeg blev forført af stemningen og musikken. Det blev en stor oplevelse. Og det mindede mig om, at de bedste koncerter ofte er dem, man ikke har forventninger til«.

TV

DR: 'Nak & Æd'

»Jeg ser aldrig flow-tv, men når jeg streamer, er det for det meste fra DR. Jeg har et par yndlingsprogrammer, og min favorit er ’Nak & Æd’. Det er et utroligt afslappende, hyggeligt og jordnært program, og det er så rart, at der ikke sker for meget. I forhold til de fleste moderne realityprogrammer, som har en tempofyldt og larmende redigering, står ’Nak & Æd’ jo som en diametral modsætning. Som det simple, til naturen, til roen, som vi gerne vil tilbage til«.

Podcast

'S-Town'

»For nylig afsluttede jeg den måske bedste podcast, jeg nogensinde har hørt. Den hedder ’S-Town’ og handler om en mand, der hader byen Woodstock i Alabama, hvor han bor. Han beslutter sig for at gøre noget og kontakter en journalist for at få ham til at efterforske korruption i byen. Podcasten udvikler sig i de mest uventede retninger, og som lytter bliver du taget på samme rejse, som journalisten var på. ’Kvinden med den tunge kuffert’ og ’Nattens dronning’ er to gode danske podcasts i samme stil«.