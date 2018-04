Alt for tynd, alt for lys i huden: Domstol blokerer for salg af omstridt Frida Kahlo-Barbiedukke Efter slægtninges sejr ved en mexicansk domstol skal en ny Barbie-dukke modelleret over det feministiske ikon Frida Kahlo pilles af hylderne.

Der er for stor forskel på virkelighedens Frida Kahlo og den dukke, legetøjsproducenten Mattel har lavet af den mexicanske maler og feministiske ikon. Det mener i hvert fald den afdøde Kahlos slægtninge, som derfor havde slæbt legetøjsgiganten for retten. I sidste uge besluttede en domstol i Mexico City så at udstede et midlertidigt forbud mod salg af dukken, skriver The Guardian. Forbuddet gælder, indtil det er afgjort, hvem der har rettighederne til Kahlos brand. Ifølge den amerikanske legetøjsproducent Mattel er det The Frida Kahlo Corporation med hovedsæde i Panama, som ejer rettighederne. De indledte derfor et samarbejde, som i forbindelse med kvindernes kampdag 8. marts mundede ud i en ny serie af Barbie-dukker modelleret over 17 »inspirerende kvinder«. Skulle have været mere mexicansk En af dukkerne forestillede Kahlo, der døde i 1954, og som ifølge producenten »er skabt i den store Frida Kahlos billede« og »rummer essensen af Barbie og arven efter Frida Kahlo«. Det var der dog delte meninger om, og dukken fik kunstnerens slægtninge op af sæderne. De hævder nemlig, at det alene er Mara de Anda Romeo, Kahlos grand-niece, der ejer rettighederne til den erklærede kommunistiske maler. Og Romeo mente langt fra, at Barbie-Kahlo var tro mod virkeligheden. »Jeg havde gerne set, at dukkens træk mindede mere om Fridas - ikke som den her dukke, der har lys hudfarve«, udtalte Romeo, der efter domsafsigelsen var glad for, at »retfærdigheden endelige skete fyldest«. »Dukken skulle have været meget mere mexicansk - mindre tynd, mørkere hud, sammenhængende øjenbryn og klædt i mere mexicansk tøj med mexicanske smykker«, udtalte grand-niecen efterfølgende ifølge APFP.