USA får et mindesmærke for Sydens lynchede sorte En gruppe advokater har i årevis arbejdet på at indsamle dokumentation om sorte mænd, kvinder og børn, der blev hængt uden rettergang. Resultatet er et mindesmærke, der vil »skrive USA's historie om«, lyder det.

Caleb Gadly blev hængt i Kentucky i 1884 for at »gå bagved sin arbejdsgivers hustru«.

Parks Banks blev hængt i Mississippi i 1922 for at bære på et billede af en hvid kvinde.

Jeff Brown blev hængt i Mississippi i 1916 for at støde ind i en hvid pige, da han løb efter et tog.

Jesse Thornton blev hængt i Alabama i 1940 for at undlade at sige ’mister’ til en betjent.

Omkring 4.000 sorte mænd, kvinder og børn blev hængt i årene 1877-1950 som følge af en hvid folkemængdes vrede. Ifølge arkiverne. Det reelle tal er formentlig langt højere.

Nu skal disse skæbner æres, og historien om dengang, hvor racistisk selvtægt gik amok, skal huskes. Mindesmærket ’The National Memorial for Peace and Justice’, åbnede i torsdags i Montgomery, Alabama, og ifølge New York Times »findes der intet lignende i hele landet«.

Stedet er et resultat af en lille gruppe advokaters årelange arbejde med at gennemgå lokalarkiver for at dokumentere lynchningerne i USA's sydstater. De besluttede – med inspiration fra Holocaust-mindesmærket i Berlin og Apartheid-museet i Johannesburg – at samle alle skæbnefortællingerne samme sted for at illustrere terrorens omfang.

Resultatet er en struktur med store stål-monumenter, der hænger ned fra loftet. 800 i alt, et for hvert amt, hvor der er foregået lynchninger, og hvor navnene på de dræbte står indgraveret. I begyndelsen hænger de i øjenhøjde, men efterhånden hæver de sig, og til sidst svæver de over den besøgende som en skygge af livløse kroppe i reb. Når det regner, drypper rustfarvet vand fra stålet, så det nærmest ligner blod, skriver CNN.

Som en lavmælt protest rækker det nye mindesmærke også ind i nutiden. I parken omkring mindesmærket står der nemlig 800 identiske monumenter, som hvert amt kan bede om at få udleveret og herefter placere i det offentlige rum. På den måde holder stedet også øje med, hvor i landet, man står ved sin historie. Og hvor man ikke gør det.

Ikke en hvilken som helst by

Montgomery var endemålet for protestmarchen i 1965 fra byen Selma, som skulle få sorte amerikanere til at registrere sig som vælgere. Martin Luther King Jr. gik med, og tv-billederne af voldelige angreb på demonstranterne blev et vendepunkt i kampen for borgerrettigheder.

Foto: Brynn Anderson/AP Som en del af mindesmærket er der en også en bronzestatue med titlen 'Raise up'.

Mindesmærket hænger sammen med det ligeledes nyåbnede museum Legacy Museum, som i realiteten, skriver New York Times, er mere et sted med et budskab end et traditionelt museum. Via personlige fortællinger argumenterer således for, at slaveriet aldrig blev afsluttet, men blot udviklede sig: først fra slavehandel til årtier med hængninger og terror, og herefter til segregering og til i dag, hvor sorte amerikanere udgør 37 procent af alle indsatte i de amerikanske fængsler, selv om den sorte befolkning udgør omkring 12 procent af alle amerikanere.

En rapport fra 2016 viser også, at blandt sorte 14-årige i USA vil 25 procent have oplevet, at enten far eller mor sad i fængsel. Det samme gælder for fire procent af alle hvide 14-årige.