National Geographics chefredaktør: I årtier var vores dækning racistisk Frem til 1960'erne var magasinet med til at reproducere stereotyper og klicheer om eksempelvis den 'noble vilde', ligesom der blev bragt stribevis af billeder af eksotiske, halvnøgne mennesker fra fjerne lande. Samtidig beskæftigede de sig stort set ikke med ikke-hvide amerikanere.

Da det hæderkronede magasin National Geographic forberedte en særudgave om race, fandt redaktionen på at kigge indad og lade en historiker se på gamle udgaver af bladet.

Og resultatet var ikke ligefrem opløftende, skriver chefredaktøren Susan Goldberg i en leder.

Det, historikeren kunne konkludere, var nemlig, at bladet siden første magasin i 1988 og helt frem til 1960’erne havde en klichefyldt og fordomsfuld tilgang til race. I sin dækning var magasinet oven i købet med til at forstærke klicheerne og fordommene.

Susan Goldberg slår i sin leder tonen an med følgende overskrift:

»I årtier var vores dækning racistisk. For at være bedre end vores fortid, bliver vi nødt til at anerkende det«.

»Australnegere« med »lav intelligens«

Historikeren John Edwin Mason fra University of Virginia er gået grundigt til værks, og Susan Goldberg opridser en række eksempler på klicheerne i den tidligere dækning.

»Man sidder målløs tilbage over noget af det, du finder i vores arkiver. Som en historie fra 1916 om Australien. Under et billede af to aboriginere lyder billedteksten: Australnegere fra Sydaustralien: Disse vilde rangerer lavest i intelligens af alle mennesker«.

Der var også store problemer ved dækningen af sorte i USA, skriver Susan Goldberg.

»Det, Mason kunne konkludere, er kort sagt, at National Geographic ignorerede sorte mennesker, som boede i USA, og knap nok anerkendte dem som andet end arbejdsmænd og hushjælp. Samtidig fremstillede magasinet ’indfødte’ fra andre steder i verden som eksotiske, de var ofte - som bekendt - uden tøj på, glade jægere, noble vilde – alle former for klicheer«.

Our April issue is devoted to exploring race—how it defines, separates and unites us. Read the story behind the cover: https://t.co/PPTVg3UpM8 pic.twitter.com/5kunxfDrHt — National Geographic (@NatGeo) March 12, 2018

Særnummeret er foranlediget af 50-året for drabet på Martin Luther King, den berømte præst og forkæmper for borgerrettigheder, som blev skudt og dræbt på et hotel i Memphis, Tennessee. Det er derfor en gunstig mulighed for at gøre status over, »hvor vi står angående race«, siger Susan Goldberg.

»Det er også en samtale, som er under forandring: Om to år, for første gang i USA’s historie, vil under halvdelen af børnene i landet være hvide. Så lad os tale om, hvad der virker, når det handler om race, og hvad der ikke virker. Lad os undersøge, hvorfor vi fortsat segregerer ud fra racemæssige perspektiver, og hvordan vi kan bygge inkluderende fællesskaber«, skriver hun.