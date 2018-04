Ugens værk: ’Riget’ som teater er en kopi, der splitter anmelderne En opsætning af Lars von Triers kultklassiker ’Riget’ på Det Kongelige Teater gengiver originalen tæt. Det hylder nogle, mens andre savner nytænkning.

Lars von Triers snart et kvart århundrede gamle tv-serie ’Riget’ har vundet adskillige priser med navne lige fra Bodil til Robert og bliver af flere betegnet som den prisvindende filminstruktørs folkelige gennembrud.

Serien er en bizar sammensætning af en okkult spøgelseshistorie i mødet med videnskab og folkekomedie, der udspiller sig på Rigshospitalet i København, og med tiden har den nærmest sat sig som en hjørnesten i dansk dogme og tv-drama.

Det var med andre ord en tung arv, der lå på skuldrene af holdet bag en ny sceneversion af tv-serien, der for nylig havde premiere på Det Kongelige Teater. Men teaterinstruktør Nicolei Faber og resten af gruppen kan langt hen ad vejen ånde lettet op. Ifølge anmelderne er forestillingen en succes – det skal dog ses i forhold til graden af respekt og troskab over for originalen fra 1994.

Hvorfor kaste sig over von Triers radikale, tidstypiske værk, når man ikke for alvor tør røre ved det og gøre det til sit eget? Kathrine Maria Amann, anmelder, Kristeligt Dagblad

For selv om anmelderne anerkender, at forestillingen i det store hele lykkes med at skabe en stemning lig den, der krøb ud gennem fjernsynet og ind i de danske stuer for 24 år siden, så mangler nyopsætningen sit eget liv.

Det mener i hvert fald Politikens anmelder Kim Skotte:

»Man har været alt for optaget af at få det til at ligne, så de, der holder af originalen, kommer til at elske kopien næsten lige så højt. Skuespilhusets ’Riget’ er en fan-hyldest, et ’Rocky Horror Picture Show’-projekt. Hvilket altså ikke er særlig ambitiøst for en stor satsning på en nationalscene«, skriver han i sin anmeldelse og kvitterer med fire ud af seks hjerter.

Seks gysende stjerner

Samme oplevelse har anmelder på Kristeligt Dagblad Kathrine Maria Amann tilsyneladende haft. I hvert fald undrer hun sig over, hvorfor sceneversionen af ’Riget’ ikke har vovet sig bare en anelse væk fra den »én til én-gengivelse«, som opsætningen er i hendes optik.

»Hvorfor kaste sig over von Triers radikale, tidstypiske værk, når man ikke for alvor tør røre ved det og gøre det til sit eget?«, spørger Kathrine Maria Amann og honorerer med tre ud af seks stjerner.

Berlingskes Anne Liisberg er dog ikke enig i, at gengivelsesgraden skader originaliteten. Hun kalder forestillingen et »kulørt pletskud« i sin femstjernede anmeldelse og skriver:

»Overordnet er teaterversionen en forbløffende fin overførsel til scenen, der, trods en tilstræbt 1:1-lighed mellem de oprindelige og de aktuelle karakterer, får sit helt eget liv«.

Forestillingen bliver vist i Skuespilhuset på Store Scene frem til 8. juni, og ifølge Bettina Nielsen, der er anmelder hos Magasinet Kbh, bør alle unde sig selv en tur i teateret, for »det topunderholdende teater-Riget fortjener et stort begejstret publikum – nye som gamle«.

Hun tildeler forestillingen »seks gysende stjerner« ud af seks mulige og kommer de mindre begejstrede anmeldere i møde med ordene:

»Nogle vil mene, at denne teaterudgave mangler tolkning eller nye visioner, men hvorfor skal man omtolke noget så perfekt?«.