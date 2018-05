Østerbro Teater mister Kasper Holten som instruktør Kasper Holten er taget af som instruktør på Østerbro Teaters opsætning af 'Pelle Erobreren'. Han kommer dog stadig til at arbejde med stykket frem til slutningen af sommeren.

På grund af Kasper Holtens kommende stilling som teaterchef på Det Kongelige Teater, kan han ikke fortsætte som instruktør på Østerbro Teaters opsætning af 'Pelle Erobreren'.

Selvfølgelig har jeg da været ærgerlig Teaterdirektør Emmet Feigenberg

Det bekræfter Østerbro Teaters direktør Emmet Feigenberg.

»Selvfølgelig har jeg da været ærgerlig. Kasper Holten er jo ikke bare god at sælge forestillingen på. Han er også dygtig. Så det er klart, at vi lige skulle indstille os på at gøre tingene på en anden måde«, siger han.

Ifølge Kasper Holtens kontrakt med Det Kongelige Teater, må han for fremtiden kun instruere en enkelt forestilling om året. Og det bliver nationalscenens egen iscenesættelse af 'Amadeus'.

Holten arbejder frem til sommer

Emmet Feigenberg forklarer dog, at Holten fortsat kommer til at arbejde med bearbejdelsen af 'Pelle Erobreren' frem til indsættelsen som teaterchef.

»Normalt udarbejdes konceptet mellem instruktør, dramaturg og scenograf. Og det bliver ekstra vigtigt i Østerbro teaters nyrenoverede silo. Derfor arbejder Kasper Holten også på højtryk for at blive færdig med det konceptuelle, inden han starter på Det Kongelige Teater. Og så er det en anden, der følger forestillingen til dørs«, siger han.

Et teater som Østerbro Teater er traditionelt i krise, hvis ansatte med kort varsel pludselig ikke kan overholde deres kontrakter. I dette tilfælde kunne det dog godt lade sig gøre, og derfor var Emmet Feigenberg indstillet på at lave så god en overgang som muligt.

»For så er det på så mange andre måder en meget positiv nyhed, at Kasper skal ind på Det Kongelige Teater«, siger han.

Hvem der kommer til at stå for instruktionen af 'Pelle Erobreren' er endnu ikke faldet endelig på plads.